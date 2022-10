Les actions du secteur de l'énergie brillent à nouveau à Wall street, soutenues par les résultats.

De solides bénéfices aident les valeurs énergétiques à prolonger leur course effrénée de cette année, renforçant ainsi leur contraste avec les mégacapitales axées sur la technologie dont les résultats décevants ont fait chuter les actions.

Remarquable toute l'année, le secteur de l'énergie du S&P 500 est en hausse de 26 % rien qu'en octobre, contre une hausse de 8 % pour l'ensemble du S&P 500. Les majors pétrolières Exxon Mobil et Chevron sont en hausse d'environ 29 % et 27 % pour le mois, respectivement, et la société de services pétroliers Halliburton a bondi de 47 %.

Pour l'année, le secteur de l'énergie a grimpé de près de 65 %. C'est le seul des 11 secteurs du S&P 500 à être en territoire positif jusqu'à présent en 2022, alors que l'indice général a baissé d'environ 19 % et que des valeurs lourdes telles qu'Amazon et Tesla ont été mises à mal par les hausses de taux de la Réserve fédérale qui font chuter le prix des actifs.

"La raison pour laquelle elles se sont redressées... est que les bénéfices ont été vraiment, vraiment forts", a déclaré King Lip, stratège en chef chez Baker Avenue Asset Management à San Francisco. Il y a "beaucoup d'élan dans cet espace, et beaucoup de gens se précipitent sur ce qui fonctionne".

Selon Refinitiv IBES, les sociétés énergétiques du S&P 500 devraient avoir augmenté leurs bénéfices de 135 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente. Dans l'ensemble, les bénéfices du S&P 500 devraient avoir augmenté de seulement 4 %. En effet, si l'on exclut la contribution du secteur de l'énergie, les bénéfices du S&P 500 devraient avoir diminué de 3,5 % au cours du trimestre, selon l'IBES.

La capacité bénéficiaire du secteur a été pleinement démontrée vendredi dernier, lorsque Exxon et Chevron ont affiché des résultats qui ont pulvérisé les estimations.

Chevron a affiché un bénéfice net de 11,2 milliards de dollars, soit près du double des 6,1 milliards de dollars de la même période l'année dernière. Le bénéfice net de 19,66 milliards de dollars d'Exxon au troisième trimestre était presque aussi élevé que les 20,7 milliards de dollars d'Apple, la plus grande entreprise américaine en termes de valeur boursière.

GRAPHIQUE : Les actions énergétiques brillent à Wall street

En revanche, la semaine dernière, les entreprises qui pèsent lourd dans les indices boursiers, notamment Amazon, Alphabet, la société mère de Google, et Meta Platforms, la société mère de Facebook, ont affiché des résultats qui ont fortement déçu les investisseurs.

Les entreprises du secteur de l'énergie profitent de la hausse des prix du pétrole et du gaz, les prix du brut américain ayant augmenté de 16 % depuis le début de l'année.

Les entreprises font également preuve de discipline en matière de coûts et de dépenses en capital, a déclaré Paul Nolte, gestionnaire de portefeuille chez Kingsview Investment Management.

"Si l'argent suit les bénéfices, alors il est logique au moins que le secteur continue à bien se porter", a déclaré M. Nolte.

Avec ses récents gains, le secteur de l'énergie du S&P s'approchait de son sommet de juin, qui était le plus haut que le secteur ait atteint depuis 2014.

En raison de sa surperformance cette année, le secteur à 23 composantes représente désormais environ 5,3 % du poids du S&P 500, soit près de deux fois plus qu'à la fin de 2021.

Malgré leur augmentation cette année, les prix du pétrole sont bien loin de leurs sommets du début de l'année 2022, et une autre poussée à la hausse pourrait pousser les actions des sociétés encore plus loin, a déclaré Nolte.

Toutefois, M. Lip a déclaré qu'après une forte année 2022, les entreprises pourraient avoir du mal à dépasser leur performance bénéficiaire au cours des prochains trimestres. En effet, les bénéfices du secteur de l'énergie devraient baisser de 11,5 % en 2023, selon les données de l'IBES.

"La façon dont Wall street fonctionne, c'est 'montrez-moi l'argent' en termes de croissance des bénéfices, et vous n'allez tout simplement pas le voir dans les sociétés d'énergie à l'avenir", a déclaré Lip. "Les comparaisons sont tout simplement beaucoup plus difficiles".