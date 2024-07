L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a réussi à clôturer en hausse après avoir chuté mercredi, les contributions les plus importantes provenant d'une poignée de poids lourds tels que Nvidia et Broadcom.

Les stocks de puces en Asie ont été vendus plus tôt dans la journée de jeudi après un rapport selon lequel les États-Unis envisagent des restrictions plus strictes sur les exportations de technologies avancées de puces vers la Chine.

Bloomberg News a rapporté que l'administration du président américain Joe Biden envisageait une mesure appelée "règle des produits directs étrangers" qui permettrait aux États-Unis d'empêcher la vente d'un produit s'il a été fabriqué à l'aide d'une technologie américaine.

Après ce rapport, le fonds négocié en bourse Global X Asia Semiconductor a clôturé en baisse de 1,74 % jeudi, avec des baisses dans les principaux titres, notamment SK Hynix, Tokyo Electron, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) , et Samsung Electronics.

L'indice Philadelphia Semiconductor a chuté de 6,8 % mercredi et a connu sa journée la plus faible depuis mars 2020. L'indice a ouvert en hausse de 1,7 % jeudi, avant de chuter de plus de 1 % à son plus bas niveau de la journée et de clôturer la séance en hausse de 0,5 %. Les plus fortes hausses ont été enregistrées par Broadcom (+2,9%) et Nvidia (+2,6%).

Ces gains ont permis de compenser les baisses de titres tels qu'Advanced Micro Devices, qui a clôturé en baisse de 2,2 % après avoir chuté de plus de 10 % mercredi, lors de sa plus importante liquidation depuis octobre 2022.

Certains analystes ont estimé que la vente de mercredi était un signal de chasse aux bonnes affaires. Vedvati Shrotre, chez Evercore ISI, a écrit que la probabilité à court terme que les restrictions commerciales soient mises en œuvre est faible et a indiqué que "la faiblesse à court terme est une opportunité d'achat unique". De même, Vivek Arya, chez Bofa, a qualifié la volatilité actuelle de "meilleure opportunité pour les entreprises les plus rentables".

Mais Daniel Morgan, gestionnaire de portefeuille chez Synovus Trust, s'attend à davantage de volatilité avec les bénéfices des sociétés de puces à venir dans les semaines à venir et les deux candidats à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump et Joe Biden, qui "adoptent une ligne dure" sur le commerce.

"Ce que vous avez vu, ce sont des achats sur la faiblesse, puis des investisseurs qui ont pris conscience qu'il s'agirait d'une préoccupation récurrente à l'approche de la saison des rapports, que les entreprises ayant un niveau élevé d'exposition à la Chine pourraient être touchées", a déclaré M. Morgan, basé à Atlanta, en Géorgie.

Il a cité la chute de près de 11 % des actions d'ASML mercredi pour illustrer les inquiétudes concernant les entreprises de fabrication de puces qui révèlent une forte exposition à la Chine. Les investisseurs ont négligé les bons résultats d'ASML, le plus grand fournisseur d'équipements de fabrication de puces informatiques, parce qu'environ la moitié de ses ventes provenaient de Chine, a déclaré M. Morgan.

Mais il a fait remarquer que les investisseurs étaient tout aussi inquiets de la mise en place de tarifs douaniers par M. Trump lorsqu'il était président, et pourtant "les entreprises de fabrication de puces ont survécu et se sont extrêmement bien comportées depuis lors".

Une partie de la volatilité de jeudi peut avoir été causée par les craintes des investisseurs que le candidat à la présidence américaine Donald Trump fasse des commentaires sur le commerce dans un discours prévu plus tard dans la journée, a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Investment Management, El Segundo, CA.

"Il pourrait suggérer davantage de droits de douane, ce qui est une préoccupation pour les entreprises technologiques", a déclaré M. Goldman.

TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a déjà été mis sous pression par les commentaires de M. Trump, qui a déclaré en début de semaine que Taïwan "a pris environ 100 % de notre activité de puces" et devrait payer les États-Unis pour sa défense.

Jeudi, TSMC a affiché certaines des plus fortes baisses en Asie, perdant 1,7 trillion de dollars taïwanais (52,1 milliards de dollars) de valeur de marché en deux jours. Toutefois, les actions américaines du fabricant ont clôturé en hausse de 0,4 % jeudi.

Le fait que TSMC, le plus grand fabricant contractuel de puces au monde, ait relevé ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année jeudi en raison de l'augmentation de la demande de puces liée à l'intelligence artificielle (IA) a probablement contribué à cette hausse.

En Europe, les actions d'ASML ont clôturé en baisse de 3,6 % jeudi, tandis que les actions cotées aux États-Unis ont terminé en baisse de 0,9 %.

En Asie, le fabricant sud-coréen de puces mémoire SK Hynix a également chuté de 3,6 %, tandis que le japonais Tokyo Electron a perdu 8,75 %.