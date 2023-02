Les actions en Europe finissent globalement dans le vert avec les résultats des sociétés

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes, hormis Londres, ont terminé en hausse jeudi, tandis que Wall Street s'est retournée en fin de matinée dans une séance volatile où les investisseurs ont été partagés entre des indicateurs montrant une nouvelle fois une résistance de l'économie américaine et les solides résultats publiés par de grands groupes, dont Nvidia.

À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,25% à 7.317,43 points. Le Dax allemand a pris 0,49%. Le Footsie britannique a en revanche terminé en repli de 0,29% avec des valeurs comme AstraZeneca (-2,52%) et GSK (-1,63%) dans la santé.

L'indice EuroStoxx 50, pour sa part, a avancé de 0,36%, le FTSEurofirst 300 de 0,03% et le Stoxx 600 de 0,06%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,63%, le Standard & Poor's 500 de 0,45% et le Nasdaq de 0,58%. Les trois indices principaux de Wall Street, qui avaient ouvert dans le vert, tirés par les perspectives de Nvidia, cèdent désormais du terrain alors que les investisseurs digèrent la statistique hebdomadaire du chômage aux Etats-Unis et la deuxième estimation du PIB américain au quatrième trimestre.

Ces inscriptions au chômage ont reculé à 192.000 la semaine dernière, signe d'un marché du travail toujours tendu, tandis que le département du Commerce a indiqué que le produit intérieur brut (PIB) américain avait progressé au quatrième trimestre, de 2,7% en rythme annualisé. Même si ce taux est légèrement inférieur à la première estimation ressortie à 2,9%, il témoigne lui aussi d'une économie toujours solide, malgré les tentatives de la Réserve fédérale pour freiner la demande.

Aux valeurs, le fabricant américain de semi-conducteurs Nvidia s'envole de 12,49% après la publication mercredi soir d'une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur aux attentes de Wall Street. Le groupe a également fait état d'un bond de la demande dans les puces destinées aux services reposant sur l'intelligence artificielle.

Dans le sillage de Nvidia, Qualcomm , Intel et Advanced Micro Devices gagnent jusqu'à 2,14%, tandis que l'indice des semi-conducteurs et celui plus large des nouvelles technologies progressent respectivement de 1,51% et 0,3%.

VALEURS EN EUROPE

Les perspectives de Nvidia ont également eu des répercussions positives dans le secteur technologique européen, qui a pris 0,44% avec notamment Infineon (+1,62%), STmicroelectronics (+1,42%) et ASM International(+1,15%).

L'indice de l'automobile, qui a été également recherché, a été tiré notamment par les résultats de Stellantis (+3,61%), tandis que dans d'autres secteurs les publications de Bouygues (2,01%), Axa (+3,24%) et Fnac Darty ont été applaudies.

Le groupe publicitaire britannique WPP (+3,44%), qui prévoit une solide croissance cette année, et Rolls-Royce, qui a fait état d'un bénéfice annuel au dessus des attentes, ont offert au Footsie à Londres un peu de soutien.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'inflation zone euro a été légèrement plus forte en janvier qu'estimé initialement, avec une hausse de 8,6% en rythme annuel, selon Eurostat.

CHANGES

Sur le marché des changes, le dollar a touché en séance un plus haut depuis le 6 janvier face à un panier de devises internationales avant de réduire ses gains à 0,17% au moment de la clôture en Europe.

L'euro recule légèrement de 0,18%, à 1,0582 dollar, également à un creux depuis janvier, la monnaie européenne n'ayant pas réagi aux chiffres de l'inflation en zone euro.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans aux Etats-Unis reflue d'environ trois points de base à 3,90% malgré les données macroéconomiques du jour, la solidité de l'économie américaine et la perspective d'un relèvement des taux d'intérêt étant déjà intégrées par les investisseurs, selon Sterling Capital Management.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans a fini en baisse d'environ quatre points à 2,47%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers, qui ont perdu plus de deux dollars mercredi, dans la crainte d'un relèvement des taux d'intérêt qui pourrait affecter la demande, repartent à la hausse jeudi. Les gains sont toutefois limités par l'augmentation des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis de 9,9 millions de barils, selon les chiffres de l'American Petroleum Institute rapportés par des sources.

Le Brent prend 1,5% à 81,81 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,5% à 75,06 dollars.

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Eurofirst 300 1825,67 -0,47 -0,03% +8,77%

Eurostoxx 50 4258,16 +15,28 +0,36% +12,25%

CAC 40 7317,43 +18,17 +0,25% +13,03%

Dax 30 15475,69 +75,80 +0,49% +11,15%

FTSE 7907,72 -22,91 -0,29% +6,12%

SMI 11247,75 -52,54 -0,46% +4,83%

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Dow Jones 32816,52 -228,57 -0,69% -1,00%

S&P-500 3972,58 -18,47 -0,46% +3,47%

Nasdaq 11447,95 -59,12 -0,51% +9,38%

Nasdaq 100 12023,48 -42,79 -0,35% +9,91%

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,0580 1,0601 -0,20% -1,14%

Dlr/Yen 134,82 134,90 -0,06% +2,83%

Euro/Yen 142,68 143,10 -0,29% +1,70%

Dlr/CHF 0,9343 0,9312 +0,33% +1,07%

Euro/CHF 0,9887 0,9875 +0,12% -0,08%

Stg/Dlr 1,2008 1,2044 -0,30% -0,74%

Indice $ 104,7140 104,5850 +0,12% +8,88%

OR

Cours Veille Var. % YTD

Or Spot 1819,78 1825,04 -0,29% +19,96%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 134,70 +0,38

Bund 10 ans 2,48 +0,01

Bund 2 ans 2,91 +0,01

OAT 10 ans 2,96 +0,01 +47,90

Treasury 10 ans 3,91 -0,01

Treasury 2 ans 4,69 -0,01

PETROLE

Cours Précédent Var Var.% YTD

Brut léger US 74,92 73,95 +0,97 +1,31% +22,40%

Brent 81,68 80,60 +1,08 +1,34% +23,70%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

par Claude Chendjou