Les actions en Europe ratent leur rebond et terminent en baisse

À Paris, le CAC 40, qui a gagné jusqu'à plus de 1% en séance, a fini sur un repli de 0,13%, sa troisième performance négative d'affilée, à 5.234,65 points, la progression de Vivendi et de LVMH lui ayant permis de limiter les pertes.

La baisse a été plus marquée pour le Footsie britannique, qui a abandonné 0,72%, comme pour le Dax allemand, qui a cédé 0,78%.

L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,58%, le FTSEurofirst 300 de 0,46% et le Stoxx 600 de 0,47%.

Les indices européennes ont évolué en hausse une bonne partie de la séance après la décision de la Banque populaire de Chine (BPC) de fixer un taux pivot pour le yuan au-dessus du niveau attendu par le marché, qui a été interprétée comme la marque d'une volonté de stabiliser sa devise.

La devise chinoise était tombée lundi à un plus bas de onze ans, sous le seuil clé de sept yuans pour un dollar, une évolution considérée par l'administration américaine comme une manipulation de devise, ce que Pékin a démenti avec vigueur.

Malgré la stabilisation du yuan et la volonté affichée de la Maison blanche de poursuivre les discussions avec la Chine pour parvenir à un accord, le rebond n'a pas duré, faute de nouvelles positives concrètes dans ce dossier.

VALEURS

Plus forte hausse du CAC 40, Vivendi a pris 3,96% après avoir annoncé négocier la vente d'une participation de 10% du capital de sa filiale Universal Music Group (UMG) au chinois Tencent.

Le groupe de médias est suivi, au palmarès des plus fortes hausses du CAC, par LVMH, qui a avancé de 2,10% grâce à un relèvement de recommandation de Bernstein sur le numéro un mondial du luxe.

Europcar Mobility a fini en tête du SBF 120 (+4,25%), porté par le relèvement du conseil de Morgan Stanley, passé à l'achat.

A Francfort, Beiersdorf a gagné 3,2% après avoir confirmé ses prévisions annuelles tandis que Metro chutait de 8,07%, la plus forte baisse du Stoxx 600, après que le véhicule d'investissement du Tchèque Daniel Kretinsky a annoncé qu'il ne relèverait pas son offre de 5,8 milliards d'euros sur le groupe de distribution.

Les indices des valeurs minières et celui des pétrolières, secoués par le durcissement du conflit commercial ces derniers jours, ont encore perdu respectivement 1,15% et 0,98%, freinant le Footsie à Londres où BP a cédé 1,67% et Royal Dutch Shell 1,25%.

Autre important contributeur à la baisse de l'indice londonien: Rolls-Royce a décroché de 6,87% après avoir relevé son estimation des coûts liés à son moteur Trent 1000.

A WALL STREET

Après un rebond à l'ouverture, les trois principaux indices de Wall Street réduisaient leurs gains au moment de la clôture en Europe.

Le Dow, qui reprenait plus de 0,7% dans les premiers échanges, ramenait son avance à 0,41% tandis que le S&P-500 gagnait 0,51% et le Nasdaq 0,39%.

L'indice des valeurs technologiques signait toujours l'une des plus fortes hausses sectorielles avec un gain de 1,01%, soutenu entre autres par Apple (+1,03%).

CHANGES

Le yuan reprend environ 0,6% après avoir cédé près de 2,7% en trois jours et touché un plus bas record autour de 7,14 pour un dollar.

Le yen, dopé par des achats refuge au cours des séances précédentes, a reculé de 0,4% à 106,40 pour un dollar après avoir atteint 105,51 ce mardi en Asie, son plus haut niveau depuis janvier.

L'euro, relégué au second plan, est quasiment inchangé, sous 1,12 dollar et l'indice dollar est également stable.

TAUX

Signe que l'inquiétude suscitée par les tensions commerciales est toujours présent, le rendement du Bund à 10 ans allemand a perdu plus de deux points de base à -0,537%, après avoir inscrit en séance un nouveau plus bas historique à -0,544%.

Les rendements des emprunts d'Etat américain sont en légère hausse, en amont d'importantes adjudications du Trésor, pour un montant cumulé de 84 milliards de dollars à trois, dix et trente ans. Le 10 ans évolue autour de 1,7428% après avoir atteint dans la matinée son plus bas niveau depuis novembre 2016 à 1,672%.

PÉTROLE

Après un timide rebond, les cours du pétrole sont repartis à la baisse, plombés par les craintes sur le commerce.

A la clôture européenne, le Brent de mer du Nord reculait à 59,50 dollars, en baisse de 0,47%, ce qui porte son repli à plus de 8,5% depuis jeudi et l'annonce par le président américain de droits de douane sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises encore non taxées.

Le baril de brut léger américain perdait 0,55% à 54,39 dollars.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'unique indicateur de la séance a montré un rebond plus fort que prévu des commandes à l'industrie allemande au mois de juin mais seulement grâce à quelques gros contrats à l'export, ce qui ne modifie pas le tableau général d'un ralentissement.

A SUIVRE MERCREDI :

L'agenda macroéconomique sera à nouveau léger mercredi avec principalement les chiffres de la production industrielle allemande en juin, attendus à 06h00 GMT.

LA CLÔTURE EN EUROPE

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 1447,68 -6,64 -0,46% +8,74%

Eurostoxx 50 3291,66 -19,27 -0,58% +9,67%

CAC 40 5234,65 -6,90 -0,13% +10,65%

Dax 30 11567,96 -90,55 -0,78% +9,56%

FTSE 7171,69 -52,16 -0,72% +6,59%

SMI 9553,88 -45,55 -0,47% +13,34%

LA TENDANCE A WALL STREET

STREET

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Dow Jones 25821,62 +103,88 +0,40% +10,69%

S&P-500 2859,04 +14,30 +0,50% +14,05%

Nasdaq 7756,22 +30,18 +0,39% +16,89%

Nasdaq 100 7448,46 +32,76 +0,44% +17,67%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,1195 1,1202 -0,06% -2,39%

Dlr/Yen 106,44 105,94 +0,47% -3,46%

Euro/Yen 119,18 118,68 +0,42% -5,58%

Dlr/CHF 0,9781 0,9733 +0,49% -0,34%

Euro/CHF 1,0953 1,0903 +0,46% -2,69%

Stg/Dlr 1,2148 1,2141 +0,06% -4,77%

Indice $ 97,6530 97,5220 +0,13% +1,54%

OR

Cours Veille Var. % YTD

Or Spot 1469,30 1463,60 +0,39% +14,54%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 176,60 +0,38

Bund 10 ans -0,54 +0,00

Bund 2 ans -0,81 +0,01

OAT 10 ans -0,26 +0,00 +27,33

Treasury 10 ans 1,74 +0,01

Treasury 2 ans 1,61 +0,03

PETROLE

Cours Précédent Var Var.% YTD

Brut léger US 54,39 54,69 -0,30 -0,55% +18,73%

Brent 59,53 59,81 -0,28 -0,47% +9,94%

