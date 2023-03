Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Air France-KLM (+3,41%) : Deutsche Bank passe de neutre à acheter en visant 2,30 EUR.

Nemetschek (+2,61%) : La banque privée Berenberg a relevé son opinion sur Nemetschek, le développeur de logiciel, de "conserver" à "acheter" et a augmenté son objectif de cours de 55 à 68 euros.

Lufthansa AG (+2,28%) : Deutsche Bank vient de passer de neutre à achat sur l’aviateur allemand. L'objectif de cours est remonté de 10.50 à 14.50 EUR.

Pearson (+1,72%) : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance pour l’éditeur de livres éducatifs en visant 1050 GBp.

En baisse

Bankinter (-3,11%) : KBW passe de surperformance à sousperformance sur la banque espagnole en visant 6,78 EUR.

DSV(-2,08%) : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre pour le prestataire de transport danois en visant 1270 DKK.

Sartorius : (-5,94%) : le fournisseur de l'industrie pharmaceutique a annoncé la signature d'un accord d'acquisition du groupe français Polyplus pour environ 2,4 milliards d'euros. Spécialisé dans le développement et la production de réactifs de transfection et d'ADN plasmidique de qualité supérieure, Polyplus compte près de 270 collaborateurs.

Ocado Group (+2%) et Autostore (-11%) : Ocado a remporté une victoire juridique contre AutoStore, qui l'accusait de violer six de ses brevets. Deux brevets ont été invalidés par l'Office européen des brevets et deux autres ont été retirés par Autostore. Les deux brevets restants ont également été invalidés par un juge de la Haute Cour du Royaume-Uni. En mars 2022, Ocado avait déjà remporté une victoire décisive dans un autre litige de brevet contre Autostore devant la Commission du commerce international.



EMIS Group (-20%) : L’acquisition de la société de technologies de santé par UnitedHealth Group fait face à des obstacles réglementaires. L'autorité britannique de surveillance de la concurrence a annoncé qu'elle allait mener une enquête de phase 2 après avoir rejeté les mesures correctives proposées par Unitedhealth. La transaction est évaluée à 1,24 milliard de livres sterling (1,54 milliard de dollars).