Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Nanobiotix (+19%) : La biotechnologie spécialisée en nanomédecine est soutenue par Stifel qui initie une couverture du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 16 euros. Stifel a souligné le potentiel de NBTXR3, le produit phare de Nanobiotix, conçu pour améliorer l'efficacité de la radiothérapie. Le courtier a également noté que Nanobiotix prévoit d'explorer toutes les facettes des nanoparticules dans divers domaines thérapeutiques.

Meyer Burger (+15%) : Le fabricant suisse de cellules et modules solaires, a commencé la production dans sa nouvelle usine à Goodyear, en Arizona. Les cellules solaires utilisées dans cette usine proviendront de son site de Thalheim en Allemagne jusqu'à ce que la nouvelle ligne de production au Colorado soit opérationnelle. De plus, Meyer Burger a sécurisé un contrat d'achat de trois ans avec une grande entreprise énergétique américaine, incluant une option d'extension de deux ans supplémentaires. Cette expansion aux États-Unis marque une étape importante dans la stratégie de croissance internationale de l'entreprise.

Hydrogène de France (+7,5%) : Le producteur français d’hydrogène a reçu l'approbation de la Commission européenne pour un soutien financier de la France pouvant atteindre 172 millions d'euros. Cette subvention sera utilisée pour le développement et l'industrialisation de piles à combustible hydrogène multi mégawatts dans l'usine près de Bordeaux. Ces piles à combustible seront destinées à la mobilité lourde maritime et ferroviaire, ainsi qu'à la production d'électricité pour les réseaux publics.

Witan Investment Trust (+3,5%) : La société d'investissement britannique a annoncé fusionner avec Alliance Trust, créant une entité avec plus de 5 milliards de livres sterling d'actifs sous gestion.

Deliveroo / DoorDash (+2% / +1%) : L'américain DoorDash a tenté un rapprochement avec Deliveroo mais il a échoué en raison d'un désaccord sur la valorisation. Cette nouvelle a néanmoins ravivé l'intérêt des investisseurs pour Deliveroo. DoorDash de son côté cherche à diversifier ses activités au-delà du marché américain. L’entreprise avait déjà acquis le concurrent finlandais Wolt pour 8 milliards de dollars en 2021.

AO World (+2%) : Le détaillant britannique en ligne d'appareils électroménagers a vu ses profits nettement augmenter à 34,3 millions de livres sterling pour son exercice se terminant le 31 mars, contre 7,6 millions de livres sterling l'année précédente. Cette performance dépasse les prévisions et résulte d'une stratégie axée sur l'efficacité et la rentabilité. Le chiffre d’affaires a malgré tout baissé de 8,7% mais cela a été éclipsé par les prévisions de croissance à deux chiffres de ses revenus pour le nouvel exercice avec un bénéfice avant impôts attendu entre 36 et 41 millions de livres sterling.

En baisse

Alfen (-44%) : Le spécialiste néerlandais du stockage d'énergie et des infrastructures pour les véhicules électriques se fait sabrer après avoir révisé à la baisse ses prévisions de revenus et d'EBITDA pour l’année. Cette révision est due à un ralentissement du marché du stockage d'énergie et à une baisse des ventes de véhicules électriques en Europe. La société a également subi des charges de dépréciation de 11,1 millions d'euros en raison de défauts d'humidité dans ses produits et d'inventaires obsolètes. Alfen anticipe désormais des revenus compris entre 485 et 520 millions d'euros pour 2024, contre une précédente estimation de 590 à 660 millions d'euros, et une marge d'EBITDA ajustée à un chiffre moyen.

Volkswagen / Rivian (-2% / +50%) : Le constructeur allemand a annoncé un investissement de 5 milliards de dollars dans le fabricant de véhicules électriques. Cet accord prévoit un investissement initial de 1 milliard de dollars avant la fin de l'année, suivi de 4 milliards de dollars supplémentaires d'ici 2026. Les fonds seront utilisés pour financer les opérations de Rivian, notamment la montée en puissance de la production de son modèle R2 à Normal, dans l’Illinois, et le développement de sa plateforme de taille moyenne près d'Atlanta.