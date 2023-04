Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Dechra pharmaceuticals (+35,8%) : le fabricant de produits pharmaceutiques vétérinaires a entamé des discussions avec le suédois EQT a propos d’un potentiel rachat.

AO World (+12,5%) : le détaillant britannique en ligne anticipe un bénéfice annuel dans la partie haute de sa fourchette de prévisions.

TomTom (+7%) : le spécialiste néerlandais des technologies de localisation a publié un chiffre d’affaires qui dépasse les estimations au premier trimestre.

DR. Martens (+5,6%) : la célèbre marque de chaussures voit son chiffre d’affaires augmenter de 10% lors de son exercice 2023. Également, pour 2024, la société s’attend à un chiffre d’affaires compris entre le milieu et le haut de la fourchette des prévisions.

En baisse

Alstom (-2,6%) : le titre est dégradé par Deutsche Bank qui passe d’acheter à conserver. Également, Laurent Martinez, le directeur financier, quitte le groupe pour rejoindre Orange.

Marie Brizard (-1,8%) : le groupe de vins et de spiritueux a publié des comptes 2022 décevants. Il accuse une perte nette de 0,9 M€, contre un bénéfice net de 5,6 M€ un an plus tôt. Les ventes sont toutefois en hausse de 7,8%, à 181,4 M€.