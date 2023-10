Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

SMA Solar Technology (+11,1%) : le fabricant d’onduleurs revoit à la hausse ses perspectives grâce à un bon troisième trimestre. Un chiffre d’affaires compris entre 1,8 et 1,9 Md€ devrait être atteint sur l’année. L’EBITDA devrait ressortir entre 285 M€ et 325 M€ contre une estimation précédente entre 230 M€ et 270 M€.

Pandora (+11%) : le bijoutier danois vise un taux de croissance organique annuel compris entre 7% et 9% sur les trois prochains exercices.

Maire Tecnimont (+5%) : le groupe industriel remporte un contrat d’une valeur de 9 Mds€.

Prysmian (+4,8%) : le spécialiste des systèmes de câblage a annoncé ses objectifs pour 2027. L’EBITDA est attendu à 2 Mds€ à cet horizon (contre 1,49 Mds€ l’an dernier). La stratégie prévoit une forte accélération des investissements et une importante progression des free cash flow.

Imperial Brands (+4%) : le cigarettier confirme ses perspectives pour l’année et annonce un rachat d’actions de 1,1 Md£.

Bravida Holding (+3,2%) : le fournisseur d’installations et de services techniques pour les bâtiments rachète le groupe d’entreprise Thunestvedt.

En baisse

Alstom (-37%) : carnage pour le constructeur de trains ! La société a réduit très nettement son objectif de flux de trésorerie.

Metro Bank Holdings (-35%) : la petite banque a besoin de liquidités très rapidement.

Innate Pharma (-15%) : la biotech doit suspendre ses essais cliniques après un décès survenu.

Puma (-11%) : Selon nos informations, une conférence téléphonique a eu lieu aujourd'hui avec les analystes, avec une tonalité prudente. Le groupe doit publier ses trimestriels le 24 octobre et il semble que certains bureaux d'études ont commencé à ajuster en baisse leurs anticipations dans le sillage des informations distillées ce matin.