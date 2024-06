Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Atos (+16%) : L’Etat propose 700 M€ en valeur d’entreprise pour les actifs stratégiques.

En baisse

Le secteur de la défense : Tous les acteurs du vieux continent sont concernés à cause des tensions et des dissensions politiques en Europe après les élections, notamment en France. Elles pourraient faire craindre des remous dans les budgets de défense et une évolution de la position diplomatique dans le conflit ukraino-russe. On peut notamment citer les baisses de Leonardo (-3%), Thales (-4%) et Rheinmetall (-3,7%).

Carmat (-16%) : La biotech va transformer son emprunt contracté auprès de la BEI en actions. Le montant de cette “equitization” représente environ 18 M€.

Solutions 30 (-11%) : Le fournisseur de services d’assistance numérique va devoir quitter le SBF 120 après la séance du 21 juin prochain.

Eramet (-7,2%) : La transformation du nickel en Nouvelle-Calédonie reste pratiquement à l'arrêt après des semaines de troubles sur le territoire. La SLN, propriété d’Eramet, maintient sa fonderie à une capacité minimale. Le porte-parole du groupe évoque une “situation critique”.

Commerzbank (-5,5%) : Le secteur bancaire européen reste sous pression. Pour ne rien arranger, l'annonce d'une grève après l'échec des négociations salariales vient aggraver la situation. Les syndicats revendiquent une hausse de salaire de 12,5%, avec un plancher de 500 euros par mois, et une augmentation de 250 euros pour les nouvelles recrues.

Ontex (-2%) : Le spécialiste des produits d’hygiène va restructurer ses activités en Belgique pour renforcer sa position sur le marché européen. Ce projet inclut la fermeture du site d’Eeklo et la transformation du site de Buggenhout avec un investissement de 40 M€.