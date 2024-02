Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Bic (+10%) : Le fabricant d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs a publié de bons résultats. Le chiffre d'affaires progresse de 3,5% à 2,26 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation ajusté a augmenté à 333,1 millions d'euros, reflétant une marge opérationnelle de 14,7%. Bic prévoit une croissance du chiffre d'affaires entre 5% et 7% pour 2024 et propose un dividende de 4,27€ par action.

Air Liquide (+6%) : Le spécialiste des gaz industriels relève ses objectifs à horizon 2025 après des résultats légèrement au-dessus des attentes l’an dernier. Les investissements ont atteint des niveaux records mais n’ont pas affecté la rentabilité car le plan d’économies de coûts s’est révélé très efficace. Le dividende est relevé de 8,5% à 3,2€ par action.

Barclays (+4,5%) : La banque britannique a présenté un plan stratégique triennal. Les actionnaires seront fortement choyés avec au moins 10 Mds£ entre 2024 et 2026. Des réductions de coûts de 2 Mds£ vont être mises en place. Des cessions d’actifs et une réorganisation des divisions commerciales ont aussi été annoncées. Toutes ces nouvelles ont fait passer au second plan le profit de 6,6 Mds£, inférieur à 2022 et aux attentes des analystes.

En baisse

Valneva (-8,5%) : La biotech voit Kepler Cheuvreux baisser son objectif de cours à 7,80€, contre 9,20€ précédemment. Le broker conseille malgré tout le titre à l’achat.

Also (-8,5%) : Le distributeur de matériel informatique et de logiciels a connu un exercice 2023 bien difficile. Les ventes ont reculé de 12,6% à 11,1 Mds€ et les profits ont baissé de 18,6% à 124,1 M€. Les perspectives, plutôt optimistes, n'ont pas convaincu.

Siegfried (-6,4%) : La société pharmaceutique rapporte une baisse de son bénéfice net en 2023. Il s’établit à 112,8 MCHF, contre 156,5 MCHF l'année précédente. Cela marque une forte baisse de la rentabilité sachant que les revenus ont augmenté. Pour cette année, la société prévoit une croissance des ventes dans le bas de la fourchette à un chiffre en pourcentage.

Icade (-4%) : Le promoteur immobilier voit BNP Paribas Exane passer de surperformance à neutre en visant 30€. Les investisseurs n’avaient pas tellement réagit aux résultats annuels hier et au plan stratégique pour les années à venir.