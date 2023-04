Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Redde Northgate (+6,9%) : la plateforme de solutions de mobilité a révélé ses objectifs pour l’exercice en cours.

Voyageurs du Monde (+6,4%) : la société de voyages publie un résultat net de 29,9 M€ pour 2022, en progression de 47% par rapport à 2019, année de référence pré-covid.

Esker (+6,2%) : l’éditeur de logiciels de traitement automatique relève ses prévisions de croissance pour l’exercice en cours. La croissance organique devrait s’établir entre 13 % et 15 % et la profitabilité entre 12% et 14% du chiffre d’affaires.

Gaussin (+5,6%) : le groupe reprend les actifs de Navya aux côtés du japonais Macnica.

National Express Group (+5,5%) : l’opérateur de transport public affiche un chiffre d’affaires en hausse de 25% au premier trimestre.

Heineken (+3%) : le chiffre d’affaires voit son chiffre d’affaires nettement augmenter au premier trimestre, à 7,63 Mds€, contre 6,99 Mds€ l’an dernier. Toutefois, le bénéfice est inférieur, à 403 M€, contre 417 M€ au T1 2022.

Soitec (+2,2%) : le producteur de matériaux pour l’industrie des semi-conducteurs est soutenu par Jefferies qui augmente sa recommandation de conserver à acheter en visant 180 €, contre 145 € précédemment.

Hunting (+1,7%) : la société britannique de services pétroliers voit son bénéfice dépasser les attentes au premier trimestre.

Worldline (+1,6%) : l’acteur des paiements et Crédit Agricole veulent créer une coentreprise pour les commerçants en France.

Bolloré (+1,5%) : Annoncé hier durant la séance de cotation, le groupe est en négociations avec CMA CGM pour la vente de la division Transport et Logistique pour 5 Mds€.

En baisse

OVH (-11,7%) : le groupe actif dans le cloud annonce un profit warning sur ses résultats. Le chiffre d’affaires et la marge d’EBITDA ajustée pour 2023 sont revus à la baisse.

Carl Zeiss Meditec (-7,1%) : le spécialiste des diagnostics ophtalmologiques abaisse ses objectifs de marge sur l’année.

Just Eat Takeaway (-3,6%) : la plateforme de livraisons de repas affiche une baisse des commandes traitées au premier trimestre . Il a cependant relevé ses prévisions de bénéfices pour 2023 et annoncé lancer un programme de rachat d'actions de 150 M€.

ASML (-2,9%) : les chiffres du premier trimestre sont meilleurs que prévus. Cependant, en Chine, les ventes ont chuté et les prises de commandes ont diminué.