Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Bonduelle (+7,2%) : le champion des légumes a publié de bons résultats à l’occasion de son premier semestre 2022/23. Le chiffre d’affaires est en hausse de 14%, à 1,2 Md€ et le résultat net a atteint 14,4 M€, en progression de 30%. Les hausses de prix ont grandement contribué à cette performance.

Lufthansa (+5,6%) : la compagnie aérienne allemande renoue avec les bénéfices après la période Covid, où les pertes s’amoncelaient. Le bénéfice d’exploitation s’élève à 1,51 Md€, contre une perte de 1,67 Md€ un an plus tôt. Pour autant, cela reste inférieur aux résultats de 2019. L’année 2023 s'annonce bonne pour le groupe.

Inwit (+5,4%) : le spécialiste italien des prestations d’hébergement d’infrastructures de communications électroniques estime que son chiffre d’affaires à horizon 2026 devrait dépasser le milliard d'euros. Les résultats à fin 2022 font ressortir un bénéfice en hausse de 53%, à 293,3 M€. Le dividende est en progression de 7,5%.

Bachem Holding (+5,3%) : la société biochimique suisse, qui fournit des services à l’industrie pharmaceutique, annonce avoir remporté un contrat de 500 MCHF sur 5 ans sur la période 2027-2031.

Intershop (+4,4%) : la société suisse d’investissement immobilier a reçu une offre d’achat pour un bien immobilier d’une valeur d’environ 200 M€.

Ericsson (+4%) : l’entreprise suédoise, spécialiste dans les systèmes et équipements de télécommunication fixes et mobiles, annonce la fin d’une procédure judiciaire concernant une affaire de corruption en Irak. Le groupe paiera une amende de plus de 200 M$ à la justice américaine.

Fincantieri (+4%) : le constructeur naval italien annonce que l’une de ses filiales a signé un contrat de 250 M€ avec la société norvégienne Edda Wind dans le cadre de la construction de quatre navires d’opérations de mise en service d’éoliens offshore.

En baisse

PVA Tepla (-11,7%) : le fondateur et principal actionnaire de la société de vide pour les processus de traitement à haute température et de plasma se retire complètement.

Universal Music Group (-3,7%) : l’ex filiale de Vivendi affiche un bénéfice net en repli. Il s’élève à 782 M€, contre 886 M€ en 2021. Par contre, le chiffre d’affaires est passé de 8,5 Mds€, à 10,3 Mds€, un montant supérieur aux prévisions des analystes.

Admiral (-3%) : Jefferies passe d’acheter à neutre sur l’assureur automobile britannique.

Zurich Insurance (-2,2%) : JP Morgan est vendeur du dossier suisse.



Brembo (-2%) : l’entreprise italienne, qui vend des systèmes de freinage, exclut tout projet de fusion avec Pirelli. La valeur faisait l’objet de spéculation de longue date.