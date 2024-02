Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

GTT (+10%) : Le spécialiste du transport et du stockage de gaz liquéfiés a publié de bons résultats. Les objectifs pour l’exercice en cours sont ambitieux avec une forte croissance attendue du chiffre d'affaires et de l'Ebitda. Le carnet de commandes de l'activité principale a atteint un niveau record, assurant une croissance solide pour les années à venir.

Bouygues (+5,5%) : Le conglomérat français a publié des résultats supérieurs aux attentes principalement grâce à la contribution d'Equans, la société acquise en 2022 auprès d'Engie. Cette dernière, spécialisée dans les services multitechniques, a représenté environ un quart du résultat opérationnel courant du groupe. Bouygues a également déclaré un carnet de commandes solide, bien que sa division immobilière ait connu une baisse des réservations de logements. Pour cette année, le groupe vise une légère croissance de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant, malgré un environnement économique et géopolitique incertain.

SIG Group (+4%) : Le fabricant suisse d'emballages alimentaires a affiché une solide performance l’an dernier. La croissance a été soutenue par des augmentations de prix pour compenser la hausse des coûts et des salaires, ainsi que par des synergies liées à des acquisitions. Le chiffre d'affaires a également progressé, et l'entreprise prévoit une croissance des revenus et une amélioration des marges cette année.

Smith & Nephew (+2,5%) : La société britannique active dans la fabrication de dispositifs médicaux a publié des résultats annuels légèrement supérieurs aux attentes. Les perspectives sont bonnes pour cette année.

Snam / Edison (+0,5% / +2,8%) : Snam, l'opérateur de réseau gazier italien est entré en négociations exclusives avec Edison pour l'acquisition de son unité de stockage de gaz, Edison Stoccaggio. Cette opération pourrait représenter un montant supérieur à 500 millions d'euros. Snam gère déjà la majorité du système de stockage de gaz en Italie.

En baisse

AB Science (-31%) : La société de biotechnologie a subi un revers après que Santé Canada a émis un avis de non-conformité concernant le masitinib, son produit candidat pour le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Eurofins Scientific (-10,5%) : Le groupe français qui exploite des laboratoires d'analyses a fortement déçu. Le bénéfice a chuté en raison du recul des revenus liés aux activités relatives au COVID-19. Les analystes sont inquiets concernant la faiblesse du flux de trésorerie disponible et la réduction prononcée du dividende annuel. Pour 2024, Eurofins vise un Ebitda et un chiffre d'affaires en hausse, mais les nouvelles prévisions n’ont pas apporté beaucoup de sérénité au marché.

SEB (-6%) : Peugeot Invest cède sa participation de 4% dans l'entreprise d’appareils électroménagers.

Barry Callebaut (-1,5%) : Le chocolatier industriel suisse envisage de supprimer jusqu'à 2500 emplois, soit près de 20% de ses effectifs, dans un délai de 18 mois. Cette mesure vise à réaliser d'importantes économies et à restructurer la direction de l'entreprise.