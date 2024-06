Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Watches of Switzerland (+12%) : Le détaillant de montres de luxe est optimiste pour son prochain exercice malgré une baisse de 40% de son bénéfice avant impôts pour son exercice 2024 décalé.

OVHcloud (+10%) : Le fournisseur de services cloud a maintenu ses objectifs pour 2024 après avoir annoncé une croissance de 10,1% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, atteignant 250,8 millions d'euros. Cette performance a été soutenue par une forte demande pour ses offres de cloud privé et public, en particulier aux États-Unis et dans le secteur public. OVHcloud prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires entre 9% et 10% pour l'année, avec une marge d'EBITDA ajustée supérieure à 37%.

Carbios (+10%) : Le spécialiste du biorecyclage Carbios a annoncé un partenariat stratégique avec Zhink Group en Chine pour la construction d'une usine de biorecyclage de déchets PET. Cette usine, utilisant la technologie de dépolymérisation enzymatique de Carbios, aura une capacité annuelle de traitement de 50 000 tonnes de déchets PET. Cet accord permet à Carbios de s'implanter sur le marché chinois, le plus grand producteur mondial de PET, et de contribuer à l'économie circulaire pour le plastique et le textile.

En baisse

Kering (+4%) : Le groupe de luxe est soutenu par Bank of America qui passe à l’achat. Les analystes estiment percevoir les premiers signes d’amélioration de Gucci, la marque phare. Les nouveaux lancements de la marque devraient permettre d’améliorer les résultats et les marges d’ici 2025. Kering se négocie à des multiples très faibles, bien inférieurs à Prada et Richemont.

Grifols (-12%) : La société pharmaceutique espagnole a vu sa note de crédit abaissée par Moody's, passant de B2 à B3, en raison de la lente récupération de son flux de trésorerie libre et de son endettement élevé. Malgré la vente de sa participation de 20% dans Shanghai RAAS, Grifols continue de faire face à des défis financiers, notamment une structure organisationnelle complexe et des changements fréquents de direction.

H&M (-12%) : Le groupe suédois de prêt-à-porter a exprimé des réserves quant à son objectif de marge opérationnelle pour l'exercice 2023-2024. Malgré une augmentation de 3% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, atteignant 59,6 milliards de couronnes suédoises, H&M a indiqué que les conditions pour atteindre une marge de 10% étaient devenues plus difficiles. Les coûts des matières premières et les fluctuations des devises, ainsi qu'un début de troisième trimestre décevant, ont pesé sur les perspectives du groupe, suscitant des inquiétudes parmi les investisseurs.

GSK (-5%) : Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des États-Unis a restreint la recommandation d'utilisation de ses vaccins contre le virus respiratoire syncytial (VRS). Le CDC recommande désormais ces vaccins uniquement pour les personnes âgées de 60 à 74 ans présentant un risque accru de VRS en raison de conditions médicales. Cette décision limite considérablement le marché potentiel pour le vaccin Arexvy de GSK, affectant négativement les perspectives de vente.

Stellantis (-4%) : Equita SIM dégrade son conseil d’achat à conserver avec un objectif de cours réduit à 22€. HSBC fait la même chose.