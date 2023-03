Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Crédit Suisse (+20,9%) : la banque efface sa perte d’hier. La banque nationale suisse, la BNS, apporte son soutien et Credit Suisse pourra emprunter jusqu'à 50 milliards de Francs Suisses. L’établissement, considéré comme systémique, compte aussi racheter une partie de sa dette senior pour un montant qui pourrait atteindre 3 MdsCHF.

Rentokil initial (+8,8%) : le prestataire mondial de services généraux pour les entreprises publie un chiffre d’affaires en forte progression, à 3,71 Mds£, contre 2,96 Mds£ en 2021.

OSB Group (+8,1%) : le créancier hypothécaire basé au Royaume-Uni affiche un bénéfice de 409,5 M£, en hausse par rapport aux 340,1 M£ de 2021.

Prodware (+6,9%) : l’éditeur de logiciels de gestion publie des résultats en hausse pour 2022. Le résultat opérationnel courant a doublé, à 29,3 M€, soit une marge opérationnelle de 15,6%.

Brunello Cucinelli (+4,5%) : la marque de luxe italienne est soutenue par Jefferies qui augmente son objectif de cours de 80 € à 90 €.

Azelis (+3%) : KBC passe d’accumuler à acheter sur le fournisseur de services de premier plan pour les industries chimiques et d’ingrédients alimentaires

Hurricane Energy (+2,3%) : la société pétrolière et gazière, basée au Royaume-Uni, est rachetée par Prax Exploration & Production. L’entreprise est valorisée 249 M£.

Parrot (+2,3%) : le spécialiste des drones civils professionnels a réalisé un chiffre d’affaires de 71,9 M€, en croissance de 32%.

Suse (+1,4%) : la société allemande, basée aux Luxembourg, qui fournit des solutions logicielles à code source ouvert a gagné plus que prévu au premier trimestre, grâce à la baisse de ses coûts. Par contre, les entrées de commandes sont plus faibles que prévu.

Siemens Energy (+1%) : la société allemande réalise une levée de fonds de 1,26 Md€ dans le but de réintégrer la filiale des énergies éoliennes, Siemens Gamesa.

En baisse

Grand city properties / Aroundtown (-8,8% / -9,8%) : le spécialiste dans la détention et la gestion d’immobilier résidentiels, filiale d’Aroundtown, annonce supprimer son dividende à cause des incertitudes liées aux valorisations, à l’augmentation des coûts de financement et à l’accès limité aux marchés des capitaux.

TAG Immobilien (-5,8%) : en 2022, le groupe immobilier a bénéficié de la hausse des revenus locatifs et de ses activités en Pologne. Toutefois, pour 2023, les prévisions sont prudentes avec un résultat d’exploitation qui ne devrait pas dépasser 174 M€, tandis qu’il était de 173 M€ en 2020.

Polymetal international (-3,6%) : le producteur russe de métaux, coté à Londres, annonce une perte de 288 M$ pour son exercice 2022 sur fond de baisse des revenus, contre un bénéfice de 904 M$ l’an dernier.