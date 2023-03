Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Hyve (+12,3%) : l’entreprise qui opère dans le secteur de l’événementiel annonce avoir accepté une proposition de rachat de la part de la société américaine Providence Equity Partners pour une valeur d’entreprise de 481 M£.

Bolloré / Compagnie de l’Odet (+7,3% / +1,8%) : le conglomérat et sa holding sont en hausse suite à l’annonce du rachat de 9,78% du capital de Bolloré dans le cadre d‘une offre publique d’achat simplifiée. L’offre porte sur 288,6 millions d’actions Bolloré. Le prix envisagé est de 5,75 € par titre, dividende attaché.

Balfour Beatty (+6,7%) : la société britannique de construction d’infrastructures voit ses bénéfices nettement augmenter, à 288 M£, contre 140 M£ un an plus tôt. Balfour a relevé son dividende de 17% et estime que les perspectives pour l’avenir sont positives. Enfin, le carnet de commandes représente 17,4 Mds£.

Bloomsbury (+6%) : l’acteur de l’édition, notamment d’Harry Potter, prévoit un bénéfice annuel supérieur aux prévisions. Il devrait être d’environ 30 M£, tandis que le consensus attendait 26,9 M£.

Hexagon Purus (+5%) : le groupe norvégien va produire une technologie zéro émission pour 10 000 poids lourds électriques à batterie sur le marché américain.

Intercos (+3,5%) : l’entreprise italienne de cosmétiques publie un bénéfice en hausse de 25%, à 51,3 M€.

En baisse

Crédit Suisse (-30%) : le principal actionnaire, Saudi National Bank, exclut de fournir des liquidités. Dans son sillage, tout le secteur bancaire est en grande souffrance. Citons notamment les baisses de Société Générale (-13,2%), BNP Paribas (-11,2%), BBVA (-10,7%), Commerzbank (-9,9%), ING (-9,7%), Barclays (-8,7%)

Prudential (-12,5%) : le groupe de services financiers a publié une nette baisse de ses bénéfices en 2022, à 1,01 Md$, contre 2,21 Mds$ en 2021.

Lanxess (-10,7%) : le fabricant allemand de spécialités chimiques a prévu une baisse de son bénéfice au premier trimestre, dans une fourchette entre 180 M€ et 220 M€, contre 320 M€ l’an dernier.

Fermentalg (-8,9%) : la petite entreprise bio industrielle renforce sa trésorerie avec des obligations convertibles pour 6,3M€. Rappel ici d’un article sur les conséquences des opérations de dilutions.

Hennes & Mauritz - H&M - (-8,2%) : le groupe suédois de prêt à porter à publié des ventes légèrement meilleures que prévu au premier trimestre, en hausse de 12%, à 54,9 Mds de couronnes suédoises. Mais sa croissance à périmètre comparable à déçu car en monnaie locale, la progression se limite à 3%, quand les analystes attendaient +4,5%.

Stadler Rail (-7,8%) : le suisse qui fabrique des véhicules ferroviaires affiche un bénéfice de 72,9 MCHF, contre 133,7 MCHF en 2021. La rentabilité a fortement chuté.