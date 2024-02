Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Currys (+34%) : le détaillant, sorte de Darty britannique, est courtisé. Le fonds Elliott aurait été éconduit avec une offre voisine de 700 M£. Juste avant l'ouverture du marché, Bloomberg a fait courir la rumeur que le géant chinois JD.com s'intéresse aussi au dossier. De quoi réveiller un peu le secteur et lui permettre de surperformer sur la séance (Fnac Darty +6%, Ceconomy +4,5%...).

Forvia (+5%) : l'équipementier automobile a rassuré avec des résultats solides et des perspectives qui laissent entrevoir une poursuite de l'embellie, même si le marché s'annonce peu dynamique cette année. Forvia est la société née de l'absorption d'Hella par Faurecia. L'annonce a été doublée de la communication d'un plan d'économies sur 5 ans, qui devrait aboutir à la réduction des effectifs d'environ 10 000 personnes, sur 75 500 actuellement (le genre de plan que le marché apprécie).

Temenos (+3,5%) : après avoir perdu le tiers de sa valeur en deux séances dans le sillage de l'attaque en règle du fonds baissier Hindenburg Research, le titre s'offre un répit. En coulisses, les remous continuent. Le fonds Petrus Advisors, présent au capital, réclame la tête du CEO.

AstraZeneca (+3%) : bonne nouvelle pour le laboratoire britannique. L'agence américaine du médicament a approuvé le traitement de certains cancers du poumon avec une combinaison de Tagrisso et de chimiothérapie.

QT Group (+3%) : la société finlandaise bénéficie de plusieurs relèvements de recommandations. Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 84 EUR. Danske Bank passe de conserver à acheter en visant 85 EUR.

Aéroports de Paris (+2%) : deux commentaires d'analystes favorables là aussi, sur la valorisation cette fois. JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 124 à 128 EUR. Société Générale maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 114 à 125 EUR.

En baisse

Ubisoft (-2,8%) : le groupe a lancé son jeu de pirates "Skull & Bones". TP ICAP souligne que le score Metacritic du titre est "moyen" avec un 64, même si le nombre d'avis est encore limité. Les attentes étaient faibles sur le titre qui avait été repoussé un nombre incalculable de fois.

Thales (-3%) : UBS a décidé de passer de neutre à vendre ce matin, avec un objectif sabré de 140 à 115 EUR. "Nous voyons des vents contraires à court terme dans le DIS (Digital Identity and Security), et des vents contraires à plus long terme dans l'espace, qui ne sont pas pleinement appréciés par le consensus", estime le bureau d'études.

Casino (-4%) : le distributeur a déposé des requêtes pour ouvrir une procédure de reconnaissance de la restructuration financière aux Etats-Unis (dite Chapter 15). Rien de neuf sous le soleil, avec un titre qui poursuit sa descente aux enfers.

Clariane (-6,5%) : autre descente aux enfers, celle de l'opérateur de maisons de retraite concurrent d'Orpea. L'ex-Korian signe un plus bas historique et capitalise désormais moins de 200 M€. Le groupe a été rattrapé par les difficultés de refinancement après les scandales qui ont émaillé le secteur et le maintien de taux élevés. Une augmentation de capital devrait être lancée incessamment sous peu. L'AMF a accordé au début du mois à Predica (Crédit Agricole) une dérogation à l'obligation de lancer une offre publique d'achat (OPA) dans le cadre de l'opération qu'elle doit soutenir.

Hoffmann Green Cement (-8%) : le cimentier innovant a recours à une OCEANE pour renforcer sa structure financière. Point positif, l'entreprise va récupérer 5 M€. Point négatif, les actionnaires seront dilués par cette convertible émise au profit d'Eiffel Investment. La dilution maximale serait toutefois de 3,2%. La forte baisse s'explique sans doute par le fait que les investisseurs auraient préféré un mode de financement plus classique, signe que la société n'aurait pas besoin d'aller taper dans la palette des solutions alternatives.