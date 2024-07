Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Capita (+19%) : La société de services professionnels et d'externalisation a annoncé la vente de son activité de logiciels, Capita One, à Orchard Information Systems Ltd, une filiale de MRI Software LLC, pour 200 millions de livres sterling. Cette vente s'inscrit dans une stratégie visant à recentrer Capita sur ses activités principales et à réduire son endettement. Capita One, qui fournit des logiciels de gestion aux autorités locales et aux associations de logement, devrait bénéficier d'investissements supplémentaires sous son nouveau propriétaire.

Exclusive Networks (+8%) : Le spécialiste de la cybersécurité a confirmé avoir reçu une offre non contraignante de rachat de la part d'un consortium d'investisseurs mené par Clayton Dubilier & Rice et son actionnaire majoritaire, Everest UK Holdco Limited, contrôlé par Permira. L'offre propose un prix de 24 euros par action, valorisant la société à environ 2,2 milliards d'euros. Exclusive Networks a précisé qu'il n'y avait aucune certitude quant à la conclusion d'un accord ou aux termes et au calendrier d'une éventuelle transaction.

En baisse

Indivior (-38%) : La société pharmaceutique spécialisée dans les traitements contre la dépendance aux opioïdes réduit ses prévisions de chiffre d'affaires, les ramenant entre 1,15 milliard et 1,22 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,24 milliard à 1,33 milliard de dollars. Cette révision fait suite à des ventes plus faibles que prévu de son traitement Sublocade et à la décision de cesser la commercialisation de Perseris, un médicament contre la schizophrénie, en raison de la pression accrue des gestionnaires de payeurs. Indivior prévoit de prendre une charge de 65 millions de dollars liée à cette décision, incluant des coûts de licenciement pour environ 130 employés.

Verallia (-13%) : Le producteur français d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires a abaissé ses prévisions d'Ebitda ajusté pour l’exercice, le ramenant à 866 millions d'euros contre 1 milliard d'euros précédemment. Cette révision est due à une reprise de l'activité plus lente qu'anticipé au deuxième semestre. Verallia a également mentionné une adaptation active de sa production à la demande pour maîtriser ses stocks et réduire ses coûts. Le groupe, qui détient 22% de part de marché en Europe, a précisé que la baisse des volumes pourrait ajouter une pression supplémentaire sur les négociations avec les clients.

PageGroup (-5%) : Le cabinet de recrutement a averti que son bénéfice d'exploitation pour l'année serait inférieur aux prévisions précédentes en raison de conditions de marché difficiles au deuxième trimestre. Le bénéfice d'exploitation attendu est désormais d'environ 60 millions de livres sterling, contre une prévision antérieure de 90 millions de livres.

Dassault Systèmes (-4%) : L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a annoncé une révision à la baisse de ses objectifs pour l'année. Cette décision fait suite à des revenus décevants au deuxième trimestre, où le chiffre d'affaires a atteint 1,5 milliard d'euros, en dessous de la fourchette prévue de 1,525 à 1,555 milliard d'euros. Le directeur général, Pascal Daloz, a expliqué que la prudence des clients dans un environnement géopolitique complexe a conduit au report de contrats importants, représentant un manque à gagner d'environ 30 millions d'euros. En conséquence, Dassault Systèmes anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires entre 6% et 8%, contre 8% à 10% précédemment, et une hausse du bénéfice net par action de 8% à 11%, au lieu de 10% à 12%.