Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

CTS Eventim (+10%) : Le spécialiste allemand de la billetterie, a bien démarré l’année. Au premier trimestre, l’EBITDA s’est envolé de 36,3%, à 92,2 millions d'euros. La demande est forte pour les événements musicaux et sportifs. Les revenus ont également augmenté de 11,6% pour atteindre 408,7 millions d'euros, soutenus par les ventes de billets en ligne et les préventes pour des tournées d'artistes renommés comme Taylor Swift et Adele.

Hargreaves Lansdown (+10%) : La société de services financiers a rejeté une proposition de rachat de 4,67 milliards de livres sterling de la part d'un consortium incluant CVC Advisers et l'Abu Dhabi Investment Authority. Le conseil d'administration a estimé que l'offre sous-évaluait l'entreprise et ses perspectives futures.

Gerresheimer (+10%) : Le fabricant allemand d'emballages et d'équipements médicaux a signé un accord pour acquérir Blitz LuxCo, la société holding de Bormioli Pharma Group, pour une valeur d'entreprise de 800 millions d'euros. Cette acquisition, financée par un consortium de banques, permettra à Gerresheimer d'étendre sa présence en Europe et de créer une nouvelle unité de verre moulé, renforçant ainsi sa position sur le marché des dispositifs médicaux.

Euroapi (+5%) : Le fabricant de principes actifs pharmaceutiques a signé un contrat de cinq ans d'une valeur de 130 à 150 millions d'euros avec une entreprise mondiale de santé animale. Cet accord, qui couvre la période 2025-2029, devrait générer un chiffre d'affaires annuel supplémentaire de 28 millions d'euros et un EBITDA de base de 5,6 millions d'euros, selon J.P. Morgan.

Tate & Lyle (+3%) : Le groupe agroalimentaire lance un programme de rachat d'actions pour redistribuer aux actionnaires les produits de la vente de sa participation restante dans Primient. La société prévoit de recevoir 270 millions de dollars de cette vente.

Lumibird (+3%) : Le spécialiste des technologies laser Lumibird a confirmé ses objectifs de croissance organique annuelle moyenne supérieure à 8% et d'une augmentation de la marge d'EBITDA d'au moins 500 points de base d'ici 2026. La société a souligné son positionnement sur des marchés porteurs et sa politique continue d'innovation, ainsi que les investissements industriels réalisés ces dernières années, comme moteurs de cette croissance.

Galenica (+2%) : Le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies voit la croissance de ses ventes ressortir à 4,8% au T1. Malgré l'augmentation des substitutions de médicaments originaux par des génériques, la société a maintenu ses objectifs de croissance annuelle entre 3 et 5% et de progression de son EBIT ajusté entre 8 et 11%, rassurant ainsi les investisseurs sur sa capacité à atteindre ses ambitions.

Les semi conducteurs : Une nouvelle fois, les résultats stratosphériques de Nvidia viennent soutenir le secteur dans son ensemble. ASML gagne notamment 3,5%. On peut aussi citer Infineon (+2%), Aixtron (+2%), BE Semiconductor (+2,4%) et STMicroelectronics (+1,1%).

En baisse

National Grid (-10%) : Le géant britannique de l'électricité et du gaz a annoncé une levée de fonds de 7 milliards de livres sterling pour soutenir un plan d'investissement de 60 milliards de livres dans les infrastructures énergétiques au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cette initiative vise à presque doubler les investissements par rapport aux cinq années précédentes et à renforcer la position de National Grid dans la transition énergétique. Cette annonce d’une augmentation de capital a été accompagnée par des résultats plutôt décevants. Les profits baissent de 15%.