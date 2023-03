Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Maurel (+7,9%) : la société spécialisée dans l’extraction du pétrole et du gaz publie un EBITDA en hausse de 58%, à 443 M$. Les flux de trésorerie sont en hausse de 61%, à 198 M$.

Icade (+5,4%) : la foncière va vendre - en plusieurs étapes - sa participation dans Icade Santé à Primonial REIM. La plus-value devrait s’élever à 1,2 Md€, dont 710 M€ reversés sous forme de dividendes exceptionnels.

Tecan (+4,4%) : le fabricant d'instruments, de matériels et de solutions pour les laboratoires a réussi son objectif de franchir la barre du milliard de CHF de revenus. Les ventes dans le domaine du Covid se sont évaporées, mais n’ont pas pénalisé l'activité.

En baisse

Polypeptide group (-22%) : la société de fabrication sous contrat qui se concentre sur les peptides renonce à un dividende pour son exercice 2022. L’année a en effet été difficile avec notamment deux avertissements sur les résultats. Le bénéfice net à reculé de 84%, à 7,8 M€. Par ailleurs, l’exercice 2023 n’invite pas à l'enthousiasme avec des perspectives moroses.

Sensirion holding (-8,4%) : le fabricant suisse de microcapteurs affiche des résultats en baisse pour son exercice 2022. Le bénéfice net s’élève à 63,6 MCHF, contre 65,9 MCHF en 2021. Surtout, la rentabilité est en baisse et la société estime que la visibilité est faible en raison des tensions géopolitiques et macroéconomiques.

Komax (-6,2%) : le suisse, spécialiste de l’usinage de câbles, publie des résultats en forte hausse. Les profits s’élèvent à 51,8 MCHF, contre 30,4 MCHF en 2021. Le chiffre d’affaires est en hausse de plus de 30%. Toutefois, le relèvement du dividende a déçu et pour l’exercice en cours, la société estime que son chiffre d’affaires sera seulement au moins au niveau de celui de 2022, laissant entendre une baisse de la croissance.

Close Brothers group (-4,1%) : la banque d’affaires britannique publie des résultats bien inférieurs à ceux de 2021. Le bénéfice s’élève à 8,4 M£, contre 95,1 M£ un an plus tôt.

Credit Suisse (-4%) : au-delà du fait d’avoir publié son rapport annuel en retard, le groupe constate des “faiblesses matérielles” dans ses contrôles internes.

Volkswagen (-2,4%) : le constructeur publie ses résultats pour 2022. Le flux de trésorerie de la division automobile a baissé, à 4,8 Mds€. Le bénéfice d’exploitation est toutefois en hausse de 13%, à 22,5 Mds€. Par ailleurs, le groupe prévoit un plan quinquennal monumental de 180 Mds€ dans l’expansion et la promotion des véhicules électriques. Les actionnaires y voient moins de cash pour les futurs dividendes.

Fraport (-2,3%) : le détenteur et exploitant de l’aéroport de Francfort fait état d’une année difficile et de transition en 2022. Le trafic devrait toutefois continuer de s’améliorer en 2023 avec entre 80% et 90% du niveau de trafic passagers de 2019, année pré covid.