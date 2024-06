Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Molten Ventures (+12,5%) : La société de capital-risque a annoncé une réduction de sa perte nette pour l'exercice 2024, passant de 243,4 millions de livres sterling à 40,6 millions de livres. Cette amélioration a été bien accueillie par le marché, reflétant une stabilisation des évaluations et une performance sous-jacente pas si mauvaise de son portefeuille d'entreprises technologiques.

Rentokil Initial (+12%) : L'entreprise britannique de services de lutte contre les nuisibles voit Trian Fund Management, dirigé par l'investisseur activiste Nelson Peltz, acquérir une participation au capital. Cette nouvelle a été perçue positivement par le marché, car Peltz est connu pour pousser les entreprises à améliorer leur performance et leur rentabilité.

En baisse

Les constructeurs allemands : Volkswagen (-1%), Mercedes-Benz (-1%), Porsche (-2%) et BMW (-1,5%) subissent l’annonce de la Commission européenne qui va instaurer des droits de douanes supplémentaires sur les importations de véhicules électriques chinois. Cette décision risque fortement d'accroître les tensions commerciales entre l’Europe et la Chine. D’autre part, plusieurs constructeurs sont confrontés à des poursuites judiciaires au Royaume-Uni concernant le "dieselgate". Ces poursuites pourraient coûter plus de 7,5 milliards de dollars, soulignant les retombées persistantes du scandale des émissions de 2015.

Stabilus (-15%) : Le fabricant de ressorts à gaz revoit à la baisse ses prévisions pour l'année. Il prévoit maintenant un chiffre d'affaires entre 1,3 et 1,35 milliards d'euros et une marge EBIT ajustée entre 11,7% et 12,3%. Un environnement de marché difficile et des volumes de commandes plus faibles que prévu dans l'automobile ont été les raisons invoquées. C'est un nouveau revers pour l'entreprise qui avait déjà fixé ses prévisions à l'extrémité la plus basse pour le premier semestre de 2024.

Umicore (-6%) : Le groupe belge spécialisé dans les matériaux pour batteries a revu à la baisse ses prévisions pour 2024 en raison d'un ralentissement significatif de la demande de véhicules électriques. Umicore s'attend désormais à ce que son EBITDA ajusté pour l'année soit bien inférieur aux prévisions initiales.

Colruyt (-5%) : Le groupe belge de distribution a publié des résultats financiers décevants pour son exercice complet. La performance est inférieure aux attentes.

Legal & General (-4%) : L'assureur britannique a annoncé une grosse restructuration visant à simplifier ses opérations en se concentrant sur trois divisions principales : la retraite institutionnelle, la gestion d'actifs et le secteur de la vente au détail. Bien que l'entreprise ait également lancé un programme de rachat d'actions de 200 millions de livres sterling, les investisseurs ont réagi de manière mitigée, certains exprimant des doutes sur l'efficacité de cette nouvelle stratégie.

HelloFresh (-2,5%) : Le fournisseur allemand de kits de repas est pénalisé par UBS qui passe vendeur avec un objectif cible à 5,90 euros. L'analyste de la banque a souligné les risques persistants pour la seconde moitié de l'année, malgré une diminution des positions spéculatives à la baisse sur l'action.