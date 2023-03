Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Lufthansa (+4,6%) : JP Morgan et Oddo soutiennent la compagnie aérienne allemande dans une recommandation positive. Par contre, Berenberg est toujours négatif sur le titre.

Helvetia holding (+2,9%) : le groupe d’assurance suisse affiche un bénéfice en progression en 2022, à 575 MCHF, contre 497,2 MCHF en 2021.

Piaggio (+3%) : Berenberg relève son objectif de cours à 5 € sur l’entreprise italienne spécialiste des véhicules à moteur.

Telecom Italia (+2,6%) : l’opérateur italien à reçu une offre d’achat de la part de la société publique d’investissement Cassa Depositi e Prestiti, concernant son réseau fixe. A noter que cette proposition est concurrente à celle déjà soumise par KKR.

Nyxoah (+16,1%) : la biotech belge a déposé une demande d’autorisation préalable de mise sur le marché pour son traitement de l’apnée obstructive du sommeil.

En baisse

Grifols (-3,4%) : Morgan Stanley passe de surpondération à pondération en ligne sur le spécialiste espagnol des produits thérapeutiques.

Eramet (-4,3%) : le gouvernement français plaide pour un “new deal” de la filière nickel en Nouvelle-Calédonie, zone clef de la société minière. Les objectifs de croissance décevants de la Chine ont mis la pression sur les métaux industriels.

Schweiter technologies (-6,6%) : le fabricant suisse de composites et de plaques en plastique publie des résultats en baisse par rapport à 2021. Le bénéfice ressort à 29,1 MCHF, contre 84,4 MCHF un an plus tôt.

Belimo holding (-8,9%) : l’entreprise suisse qui commercialise des actionneurs pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation voit ses résultats augmenter mais à deçu sur la proposition du dividende et sur ses perspectives pour cette année. La société attend un taux de croissance seulement en ligne avec sa moyenne à 5 ans.