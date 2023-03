Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Novartis (+5,7%) : le laboratoire suisse annonce de bons résultats dans une étude de phase III qui évalue Kisqali, son médicament contre le cancer du sein précoce et à risque de récidive.

Compagnie Plastic Omnium (+4,1%) : JP Morgan relève sa recommandation de sous pondérer à neutre et augmente son objectif de cours de 16 € à 17 €.

Salzgitter (+3,3%) : le producteur d’acier et de produits sidérurgiques s’attend à un recul de ses profits cette année, en raison du contexte économique difficile. Toutefois, cette baisse - EBITDA compris entre 750 M€ et 850 M€ - reflète une année plus solide que ce que les analystes attendaient.

Equasens (+2,3%) : le spécialiste des solutions informatiques pour les professionnels de santé a publié un résultat net en hausse de 18,3%, à 48,7 M€. Le chiffre d’affaires est en progression de 10,9%, à 214,1 M€.

Sanofi (+1,6%) : suite aux nouvelles débouchées annoncées pour Dupixent, le médicament phare du laboratoire, Barclays relève son objectif de cours de 90 € à 115 €.

En baisse

Orpea (-11,7%) : le groupe de maisons de retraite et de cliniques a annoncé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée.

DNO ASA (-10,7%) : le groupe pétrolier norvégien doit stocker du pétrole au Kurdistan suite à ce que l’Irak a ordonné d'arrêter les exportations vers la Turquie.

Storskogen (-5,2%) : Moody’s abaisse sa note de long terme sur la holding d’investissement suédoise, jugeant sa gestion des liquidités comme agressive.