Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Lalique Group (+31%) : Le fabricant suisse de produits de luxe a annoncé son intention de se retirer de la Bourse suisse, suite à une offre publique de rachat déposée par son président et actionnaire majoritaire, Silvio Denz. Celui-ci propose de racheter les actions restantes à 40 francs suisses chacune, soit une prime de près de 28% par rapport au cours moyen pondéré sur 60 jours. Cette décision, soutenue par le conseil d'administration, vise à permettre à Lalique de se concentrer sur ses activités et sa stratégie de diversification sans les contraintes d'une cotation en bourse.

Neoen (+20,5%) : Le producteur d'énergies renouvelables ne cotait pas hier. Il est en négociations exclusives avec le fonds canadien Brookfield pour l'acquisition de 53,32% de son capital à un prix de 39,85 euros par action, représentant une prime de 26,9% par rapport au dernier cours de clôture. Cette offre valorise Neoen à 6,1 milliards d'euros pour 100% des actions.

En baisse

OVH Groupe (-7,5%) : le fournisseur de services cloud souffre encore de l’abaissement de la recommandation de Stifel qui avait hier matin sabré son objectif de cours à 6€.

JD Sports Fashion (-7%) : Le détaillant de mode sportive a souffert d’une météo exceptionnellement douce cet hiver.

Associated British Foods (-4%) : Le groupe agroalimentaire et propriétaire de la chaîne de mode Primark, a vu son action chuter après que son principal actionnaire, Wittington Investments, a vendu 1,4% de sa participation, soit 10,3 millions d'actions, pour un montant total de 262 millions de livres sterling. Cette vente, bien que planifiée et annoncée, a réduit la participation de Wittington à 56,1%, avant de remonter légèrement à 56,4% grâce à un programme de rachat d'actions en cours.

Flutter Entertainment (-3,5%) : Le géant des paris sportifs et des jeux d'argent a annoncé le départ immédiat de son directeur financier, Paul Edgecliffe-Johnson, en raison de conflits entre ses engagements familiaux au Royaume-Uni et la nécessité de passer du temps aux États-Unis. Cette annonce intervient alors que Flutter finalise son transfert de cotation principale à la Bourse de New York, marquant ainsi son retrait du FTSE 100. Cette décision stratégique vise à renforcer la présence de Flutter sur le marché américain, où sa filiale FanDuel est le leader incontesté.