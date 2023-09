Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

OSE Immunotherapeutics (+58,4%) : la biotech annonce des résultats positifs pour l’étude de phase 3 de son vaccin contre le cancer du poumon.

JTC (+9,2%) : la société de gestion de fonds a dépassé les attentes du marché, avec notamment une forte croissance des revenus. La stratégie de croissance est achevée avec deux ans d’avance.

SES-Imagotag (+9%) : le spécialiste des étiquettes électroniques a publié de bons résultats. Le bénéfice net du premier semestre s’est élevé à 91,5 M€ contre 4,9 M€ à la même période l’an dernier. La rentabilité a fortement augmenté, tout comme la trésorerie.

Associated British Foods (+7,3%) : le propriétaire de l’enseigne de vêtements Primark et des thés Twinings a légèrement relevé ses prévisions pour l’année. Il s’attend à une croissance de 15 % par rapport à 2022. La stratégie met l’accent sur la hausse des prix et les nouveaux magasins.

Ipsen (+2,9%) : UBS est optimiste sur le dossier et vise 150 € sur le laboratoire.

En baisse

Keywords Studios (-8,5%) : la société qui fournit des solutions pour l’industrie du jeux vidéo voit son bénéfice être divisé par deux au S1 par rapport à l’an dernier.

Gerresheimer (-7,5%) : le fabricant d’emballages spéciaux voit JPMorgan revoir à la baisse ses estimations de chiffre d’affaires.

MTU Aero Engines (-4,4%) : le constructeur de modules et de composants pour les moteurs d’avions publie des bénéfices en baisse de 1 Md €, conséquence de problèmes liés aux turbo-soufflants.

Dowlais Group (-4,4%) : la société d’ingénierie active dans l’automobile a amélioré ses résultats, notamment en réduisant sa perte par rapport à l’an dernier. Mais il met en garde contre la grève des travailleurs aux Etats-Unis.

Südzucker (-3,5%) : Reuters met en garde contre la concurrence des importations de sucre venues d’Ukraine. Südzucker a été analysé ici.