Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Grifols (+17%) : Beaucoup de mouvements autour de la société pharmaceutique espagnole. Hier le titre s'effondrait alors que les investisseurs étaient paniqués par les mauvais résultats et le ratio de levier de l'entreprise. La réaction semblait un peu excessive car l’entreprise a fait des progrès en termes de redressement opérationnel, de désendettement et de mesures de gouvernance. La société a également annoncé des objectifs de flux de trésorerie opérationnel pour 2025-27 entre 2 milliards et 2,5 milliards. Plus d’informations avec les commentaires d’Alpha Value sur ce lien.

Daimler Truck (+14%) : Le constructeur de camions a annoncé des résultats annuels et des prévisions qui ont dépassé les attentes. L’Ebit a augmenté de 38% pour atteindre 5,5 milliards d'euros en 2023, contre 4 milliards d'euros un an plus tôt. Les analystes tablaient sur 5,2 milliards d'euros.

ITV (+13%) : La société de télévision et de production de contenu britannique a vendu sa participation de 50% dans BritBox International à son partenaire de coentreprise, BBC Studios, pour 255 millions de livres sterling. Cette vente s'inscrit dans sa stratégie de se concentrer sur ITVX, son service de streaming financé par la publicité au Royaume-Uni, et sur la croissance de sa division mondiale Studios. ITV prévoit de retourner l'intégralité du produit net de la vente aux actionnaires via un rachat d'actions, qui débutera après la publication des résultats annuels de la société le 7 mars.

Believe (+4,5%) : Le groupe de musique numérique a reçu une manifestation d'intérêt préliminaire et non contraignante qui pourrait aboutir à une offre plus attractive pour la société et ses actionnaires. Cette approche pourrait proposer un minimum de 17 euros par action, comparativement à l'offre existante de 15 euros par action faite par les fonds d'investissement TCV et EQT, en association avec Denis Ladegaillerie, PDG de Believe.

BBVA (+1,4%) : La banque espagnole a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions d'une valeur allant jusqu'à 781 millions d'euros.

En baisse

Kühne und Nagel (-13%) : Le logisticien suisse a publié des résultats qui ont révélé une forte normalisation de ses activités après le rebond post-pandémie. Le chiffre d'affaires a diminué de 39,5%, à 23,84 milliards de francs suisses et le bénéfice net a reculé de 47,9% à 1,46 milliard. Ces résultats sont moins bons que ce que les analystes avaient anticipé.

Bonduelle (-5%) : Le groupe agroalimentaire a rapporté un résultat net de 4,5 millions d'euros, en forte baisse par rapport aux 20 millions d'euros en 2022. Le groupe a malgré tout confirmé ses objectifs de croissance de chiffre d'affaires d'environ 5% et de progression du résultat opérationnel courant d'environ 15% pour l'année en cours.

Saint-Gobain (-5%) : Le producteur de matériaux de construction a déçu. Le résultat net a reculé de 11,1%. Les analystes s’attendaient à mieux. Malgré ce contexte, Saint-Gobain vise une marge d'exploitation à deux chiffres pour cette année, tout en reconnaissant les difficultés persistantes sur certains marchés.

Vallourec (-5%) : Le fabricant de tubes sans soudure pour l'industrie de l'énergie a retrouvé la rentabilité après avoir frôlé la faillite et réalisé un plan de redressement incluant la fermeture de ses usines allemandes.. Néanmoins, les perspectives pour cette année sont timides.

Valeo (-2%) : L'équipementier automobile supprime 300 emplois en Allemagne en raison du ralentissement du marché des véhicules électriques. Cette décision fait suite à l'arrêt de la production de moteurs haute tension dans le pays. Par ailleurs, Valeo a revu à la baisse ses objectifs de ventes pour 2025, passant de 27,5 milliards d'euros à une fourchette de 24,5 à 25,5 milliards d'euros.