Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Danske Bank (+8%) : La principale banque danoise a dépassé les attentes de bénéfice net au deuxième trimestre grâce à une bonne qualité de crédit et à des revenus d'intérêts nets plus élevés. Le bénéfice net a atteint 5,84 milliards de couronnes danoises (782,83 millions d'euros), surpassant les 5,57 milliards de couronnes prévus par les analystes. Fort de ces bons résultats, les prévisions annuelles sont revues à la hausse.

Telenor (+3%) : L'opérateur de télécommunications norvégien a relevé ses prévisions de revenus de services pour 2024 après des résultats du deuxième trimestre conformes aux attentes.

En baisse

Sartorius Stedim Biotech (-16,5%) : Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique a une nouvelle fois abaissé ses objectifs pour 2024 après un premier semestre timide. L’entreprise invoque une politique de déstockage de certains clients et une frilosité à investir. Le groupe prévoit désormais un chiffre d'affaires stable par rapport à l'année précédente, contre une hausse de 5% à 10% initialement prévue. La marge d'EBITDA courant est attendue entre 27% et 29%, contre plus de 30% précédemment.

Ubisoft (-13%) : L'éditeur de jeux vidéo a déçu avec des réservations nettes de 290 millions d'euros au premier trimestre, en dessous des attentes de 300 millions d'euros. Le deuxième trimestre devrait aussi être en dessous des attentes concernant cette métrique.

Sopra Steria (-8%) : La société de services informatiques a abaissé son objectif de croissance organique pour 2024, prévoyant désormais un chiffre d'affaires stable à taux de change et périmètre constants, contre une croissance de 2% à 4% précédemment. Cette révision est due à un climat d'incertitude accru en France, des difficultés dans le secteur aéronautique et le décalage d'un contrat significatif au Royaume-Uni.

Axway (-5%) : Le groupe informatique a annoncé un résultat net de 2,8 millions d'euros pour le premier semestre. C’est inférieur aux 3,7 millions d'euros de l'année précédente. La marge opérationnelle d'activité a diminué de 0,7 point à 11,5%. Le chiffre d'affaires a atteint 148,7 millions d'euros, en hausse de 2,2%, avec une forte croissance de l'activité souscription.

Unibail-Rodamco-Westfield (-5%) : La foncière a revu à la hausse les coûts de son projet de centre commercial à Hambourg, les estimant désormais à 2,16 milliards d'euros, contre 1,64 milliard précédemment. Ce surcoût de 520 millions d'euros est dû à des infiltrations d'eau et à des coûts indirects, notamment des provisions pour réclamations futures.