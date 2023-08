Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Secunet Security Networks (+12,4%) : le fournisseur de solutions de sécurité affiche une croissance semestrielle de 12 % pour un chiffre d’affaires de 151,5 M€. Le deuxième trimestre a été très bon après un premier trimestre assez calme.

Ceconomy (+5,5%) : le distributeur de produits électroniques annonce avoir réduit ses pertes au T3. L’EBIT s’établit à -60 M€ après -102 M€ à la même période l’an dernier.

Vitesco Technologies Group (+5,1%) : l’équipementier automobile a dépassé les attentes. Les revenus progressent de 12% au T2 à 2,44 Mds€.

LEG Immobilien / Vonovia (+4,3% / +3,2%) : bonne nouvelle pour les acteurs de l’immobilier ! Une étude de l’association des banques hypothécaires allemandes qui représente les principaux organismes de financement immobilier du pays note que les prix ne baissent presque plus.

Knorr-Bremse (+3,8%) : la société qui fabrique des systèmes de freinage a relevé ses prévisions annuelles à la suite de ses résultats semestriels.

Thyssenkrupp (+3,8%) : le conglomérat industriel allemand vise désormais ses objectifs annuels dans une fourchette haute.

Allianz (+3%) : la compagnie d’assurance publie un bénéfice net en hausse de 90,2 %, à 4,7 Mds€ pour son premier semestre.

En baisse

ISS (-9%) : le prestataire danois de services aux entreprises et aux collectivités publie une forte perte, à 555 MDKK.

Savills (-8,5%) : le groupe de services immobiliers voit son bénéfice nettement chuter, à 4,8 M£ au S1 contre 37 M£ l’an dernier.

SBM Offshore (-7,7%) : le fabricant de systèmes et d’équipements maritimes pour l’industrie pétrolière et gazière manque le consensus et publie en dessous des attentes.

Siemens (-6%) : le conglomérat allemand a déçu à l’occasion de la publication de son T3 et réduit même ses prévisions pour son pôle industries numériques.