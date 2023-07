Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

AMS-Osram (+12,2%) : le groupe actif dans la production de lampes électriques n’a pas publié d’excellents résultats. Néanmoins, il a annoncé qu’il allait se retirer de son portefeuille non essentiel et moins performant pour se recentrer sur les semi-conducteurs. Suite à ça, il anticipe un fort taux de croissance et un important programme d’économies de coûts.

TF1 (+8,6%) : le groupe de médias a publié des résultats qui ont moins reculé que prévu. Le résultat opérationnel s’est replié de 20,7 % à 152,3 M€, mais est supérieur de 14% aux estimations des analystes.

Euronext (+6,2%) : l’exploitant de places boursières lance un plan de rachat d’actions de 200 M€ sur un an à la suite à un semestre qualifié de “robuste”. Le profit ressort à 120 M€.

Standard Chartered (+6%) : les résultats de la banque britannique sont impressionnants. Les prévisions sont revues à la hausse. La société vise une croissance entre 12% et 14% contre +10% précédemment. Un plan de rachat d’actions d’1 Md$ est lancé.

AstraZeneca (+4%) : les bénéfices du T2 dépassent les attentes. Par ailleurs, il rachète un portefeuille de médicaments à Pfizer.

Bouygues (+2,2%) : le groupe industriel diversifié réalise un bénéfice en hausse de 53%, à 225 M€, porté par l’intégration d’Equans, le pôle construction et les télécoms.

Hermès (+2,5%) : le luxe toujours au top ! Les ventes sont en hausse de 25,2 %, à 6,7 Mds€ sur le semestre.

En baisse

Atos (-21%) : l’objectif de croissance organique est relevé mais la perte s’est creusé et l’état de la trésorerie inquiète.

Alten (-8,5%) : le groupe d’ingénierie et de conseil a ralenti au second trimestre, à 8,6 %, contre 14,4 % au T1.

Capgemini (-6,9%) : les chiffres sont inférieurs aux attentes du marché. Le groupe de services numériques a vu sa croissance ralentir malgré le maintien des objectifs annuels.

Valeo (-7,2%) : l’équipementier automobile a brulé beaucoup de cash au premier semestre : plus de 156 M€.

La Française des Jeux : les prévisions annuelles sont abaissées. Au premier semestre, la rentabilité a diminué.

Aéroports de Paris : l’exploitant d’aéroports, analysé ici, a publié des résultats inférieurs aux attentes. L’EBITDA s’élève à 863 M€.

CGG : la marge du groupe de géophysique dévisse, à 36% contre 52 % l’an dernier.