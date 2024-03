Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

VusionGroup (+18%) : L'entreprise spécialisée dans les solutions de digitalisation du commerce, anciennement connue sous le nom de SES-imagotag, a dépassé les attentes malgré un contexte économique difficile. Avec une rentabilité en forte progression et un flux de trésorerie net positif, VusionGroup a également annoncé qu'elle verserait pour la première fois un dividende à ses actionnaires. Pour cette année, les perspectives se veulent rassurantes.

AO World (+15%) : Le détaillant d'appareils électroménagers a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'année, indiquant que son profit ajusté avant impôts serait au moins en haut de la fourchette des attentes.

Spirent Communications (+12%) : Le fournisseur de solutions de test et d'assurance pour les télécommunications a accepté une offre de rachat de 1,16 milliard de livres sterling de la part de Keysight Technologies, fabricant d'équipements et de logiciels de test et de mesure électroniques.

Trigano (+6,1%) : Le constructeur de véhicules de loisirs publie de bons résultats au premier trimestre. La croissance des ventes atteint 18%. Les marges ont bien résisté. Le carnet de commandes sature les capacités de production.

Renk Group (+4%) : Le groupe industriel poursuit son parcours haussier après ses bons résultats publiés avant hier. La société avait déjà gagné 7% hier.

En baisse

Cegedim (-21%) : Le spécialiste du numérique en santé a publié ses résultats pour le dernier exercice. La perte nette atteint 7,4 millions d'euros contre un bénéfice net l'année d’avant. Cegedim anticipe une décélération de la croissance organique pour 2024, avec une fourchette de 5% à 8%. La société met également en garde contre les risques géopolitiques, économiques et monétaires qui pourraient impacter ses objectifs.

Soitec (-12%) : Le fabricant de substrats pour le marché des semis conducteurs a présenté des perspectives décevantes. La société prévoit un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants, avec une baisse attendue d'environ 15% au premier semestre.

Coin distribution de dividendes :

AB Volvo (-8%) et Skanska (-3%) ont versé aujourd’hui.