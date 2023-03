Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

National Express group (+15%) : l’opérateur de transport public voit son bénéfice augmenter de 29%, à 2,81 Mds£. La perte nette est assez élevée. Cependant, le groupe est confiant dans l’avenir , ce qui l’a amené à rétablir le dividende, coupé depuis 2 ans.

CRH (+7,8%) : le géant britannique des matériaux de construction déclare un bénéfice de 3,85 Mds$, contre 2,57 Mds$ en 2021. Les revenus sont passés de 29,2 Mds$ à 32,7 Mds$.

Technip Energies (+7,6%) : la société d’ingénierie publie un chiffre d’affaires de 6,42 Mds€, en baisse de 4% sur un an, mais supérieur aux prévisions des analystes qui attendaient 6,34 Mds€.

Nagarro (+5,5%) : l’allemand, spécialiste de l’ingénierie numérique et des solutions technologiques annonce l’acquisition de la société turque MBIS qui fournit des services numériques.

VZ Holding (+4,1%) : le suisse qui fournit des services financiers voit son bénéfice net s'élèver à 151 MCHF, contre 142,6 MCHF un an auparavant. Le dividende est très légèrement augmenté, à 1,74 CHF par titre.

Vallourec (+3,6%) : le leader mondial des tubes sans soudure en acier pour les applications industrielles a séduit les investisseurs avec ses perspectives. Le bénéfice d’exploitation en 2023 devrait être en hausse, tandis qu’il mène un plan de restructuration comprenant des fermetures de sites et des suppressions d'emplois.

Wizz Air (+3,2%) : la compagnie aérienne à bas couts et cotée au Royaume-Uni annonce le retour de ses passagers d’une année sur l’autre : en février la compagnie a servi 97% de passagers de plus qu'à la même période un an plus tôt.

En baisse

Meyer Burger technology (-15,1%) : le fournisseur de l’industrie photovoltaïque réduit son volume de production à cause d’un projet qui nécessite une adaptation des lignes de fabrication.

Bystronic (-10,7%) : le spécialiste de l’usinage de tôle annonce un bénéfice de 36,6 MCHF, contre 56 MCHF en 2021. Le chiffre d’affaires est passé de 939,3 MCHF à 1,02 MdCHF.

Covestro (-6%): la fabricant de matériaux polymères a fortement déçu dans ses perspectives pour 2023. Il attend un résultat d’exploitation en nette baisse. Déjà en 2022, le groupe était dans le rouge.

Softwareone holding (-5,9%) : la société suisse active dans les licences de logiciels publie des chiffres en hausse, mais subit une légère perte de rentabilité.

Beazley (-5,5%) : le britannique qui exerce des activités d’assurance publie un bénéfice avant impôts en baisse, à 191 M$ suite à une perte d’investissement.

STMicroelectronics (-5%) : Tesla veut avoir recours à des semiconducteurs de puissance 75% moins riches en carbure de silicium en internalisant sa production. Le chiffre d’affaires généré par le constructeur américain représente quelque 500 M$, soit environ 3% du chiffre d’affaires du groupe franco-italien.

Spire healthcare (-4,8%) : l’exploitant d’établissements hospitaliers met en garde sur ses marges qui ne devraient remonter que lentement.

Schroders (-3,8%) : le gestionnaire d’actifs britannique enregistre une bénéfice en baisse d’une année sur l’autre, à 486,2 M£, tandis que les analystes attendaient 537,4 M£.

Inficon Holding (-3,1%) : le groupe de Saint-Gall, qui fournit des instruments d’analyse, de mesure et de contrôle des gaz affiche un résultat net de 88,5 M$, en hausse de 10,2%. Cependant, le groupe abaisse son dividende.

VAT Group (-2,9%) : le Suisse, qui produit des vannes à vide pour l’industrie des semiconducteurs, s’attend à un ralentissement du secteur après une très bonne année 2022. Par conséquent, ses perspectives sont peu enthousiasmantes.

Flutter Entertainment (-1,8%) : la société active dans le secteur des jeux d’argent voit son bénéfice être dans la fourchette inférieure de prévisions. Il s’élève à 1,295 Md£ (fourchette entre 1,29 Md£ et 1,39 Md£).