Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Vilmorin & Cie (+45,4%) : Limagrain, la holding qui détient déjà plus de 70 % de l’entreprise de semences potagères et de grandes cultures, lance une OPA. L’annonce a été faite vendredi dernier mais le cours était suspendu et la cotation a repris ce matin.

SGL Carbon (+9,8%) : le fabricant de produits à base de fibres de carbone est soutenu par Deutsche Bank qui passe à acheter en visant 13 €.

Software (+8,2%) : le groupe allemand de logiciels va peut être faire l'objet d’une bataille d’offres pour son rachat. L’américain Silver Lake avait annoncé dernièrement son intention de rachat. Mais ce week-end, Bain Capital est entré au capital de la société à hauteur de 10 %.

Logitech International (+6,2%) : l’entreprise qui vend des jeux et des périphériques informatiques enregistre des résultats annuels (exercice clos le 31 mars) en baisse par rapport à l'année dernière, mais supérieurs aux attentes.

HSBC (+5,9%) : le géant bancaire dévoile un bénéfice supérieur aux attentes au premier trimestre. La banque avait racheté l’établissement américain en faillite SVB et a engrangé une plus value immédiate de l’ordre de 1,5 Md$ compte tenu de la valorisation des actifs repris. HSBC compte aussi accroître le retour aux actionnaires avec le retour du dividende et un rachat d’actions qui serait porté à 2 Mds£.

Landis+Gyr (+3,6%) : le suisse qui fabrique des composants et équipements électroniques publie un bénéfice qui a plus que doublé en 2022 (exercice clos 31 mars). Il ressort à 207,9 M$, contre 79,4 M$ un an plus tôt.

Infineon (+3,3%) : le fabricant allemand de semi-conducteurs lance l’extension de son usine de Dresde.

En baisse

Stabilus (-7,1%) : l’industriel allemand a légèrement manqué les attentes des analystes à l’occasion de la publication des résultats de son T2.

BP PLC (-5,3%) : le géant pétrolier a réalisé un bénéfice de 13,2 Mds$ au T1 et lance un programme de rachat d’actions d’1,75 Md$.

Royal DSM (-3,6%) : le chimiste néerlandais a publié des résultats inférieurs aux attentes. Le bénéfice ressort à 278 M€, en baisse de 24%. C’est la dernière fois que le néerlandais et Firmenich publient séparément. Les deux groupes avaient annoncé leur fusion il y a quelques mois.