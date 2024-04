Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Ionos (+13%) : Le fournisseur de services cloud atteint un nouveau plus haut après avoir obtenu un contrat majeur avec l’administration fédérale allemande pour la mise en place d'une solution cloud hautement sécurisée. Le contrat pourrait atteindre 410 millions d'euros.

Voltalia (+10,8%) : Le producteur d'énergies renouvelables a publié des résultats annuels qui ont dépassé les attentes. L’Ebitda atteint 241 millions d'euros et le résultat net part du groupe s’élève à 29,6 millions d'euros. Voltalia vise une capacité installée et en construction de 3,3 GW et un Ebitda de 255 millions d'euros, en ligne avec les attentes du marché. Ces objectifs ambitieux sont soutenus par un développement capacitaire déjà bien avancé.

Krones (+6%) : Berenberg est positif sur le fabricant de machines pour l'embouteillage et le conditionnement de boissons. L'analyste Benjamin Thielmann a mis en avant le fort carnet de commandes et prévoit une amélioration du flux de trésorerie disponible pour 2024. Les perspectives seront soutenues par la croissance des marchés en Afrique, aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique, ainsi que par la position dominante de l'entreprise dans les lignes de remplissage pour les bouteilles PET et en verre, les canettes et les contenants PET antiseptiques.

Equasens (+5,7%) : Le fournisseur de solutions informatiques pour les pharmacies et les professionnels de santé retrouve une petite étincelle. L’exercice 2025 devrait marquer un retour de la croissance à deux chiffres. Cette année sera une année de transition.

En baisse

Siegfried (-4%) : Le laboratoire spécialisé dans la production pharmaceutique voit son PDG s’en aller rejoindre Lonza. Reto Suter, trésorier de Siegfried, assurera l'intérim en attendant la nomination d'un nouveau dirigeant. La transition ne sera pas évidente à se matérialiser.