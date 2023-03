Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

John Wood group (+14,5%) : la société de conseil et d’ingénierie britannique rejette une nouvelle offre d’Apollo. Cette offre s’élevait pourtant à 237 € par titre et John Wood estime que ce prix sous-évalue l’entreprise.

Premier foods (+12,5%) : le fabricant de produits alimentaires britannique relève ses perspectives de bénéfices annuels, notamment grâce à ses activités d’épicerie.

Traton (+6,2%) : le fabricant de véhicules utilitaires allemand s’estime bien orienté pour l’année en cours. Son carnet de commandes en plein et les ventes devraient progresser entre 5% et 15%.

Flatexdegiro (+4,1%) : Berenberg relève son objectif de cours de 11 € à 12,5 € sur le courtier allemand.

Zalando (+3,9%) : le numéro un européen de la mode en ligne a publié des chiffres en baisse : -60,1% pour le résultat opérationnel ajusté, à 184,6 M€ et -0,1% pour le chiffre d'affaires. Cependant, les perspectives sont favorables. Le groupe vise une amélioration de sa rentabilité cette année et un résultat opérationnel ajusté comprit entre 280 M€ et 350 M€.

En baisse

Wincanton (-25,1%) : la société britannique qui fournit des solutions de logistique et de chaîne d’approvisionnement lance un avertissement sur ses bénéfices pour son exercice 2024 suite à la perte d’un contrat.

Spirent communications (-13,2%) : la société britannique qui fournit des solutions de test et d’assurance pour les réseaux et la cybersécurité affiche un bénéfice de 99,9 M$ pour 2022, contre 89,2 M$ un an plus tôt. Cependant, l’entreprise anticipe une baisse de ses revenus en 2023.

Solstad Offshore (-12,2%) : le norvégien quitte le secteur de l’approvisionnement des plateformes en vendant 37 navires pour 577 M$. La flotte de la société est ainsi réduite à 41 bateaux.

NEL ASA (-8,2%) : le norvégien, spécialiste des installations de production, de stockage et de distribution d’hydrogène vert opère une augmentation de capital via un placement privé.

Hellofresh (-7%) : le distributeur en ligne de kits de repas déçoit dans ses perspectives pour cette année.

Indra Sistemas (-6,4%) : l’Espagnol, spécialiste des systèmes de défense et de simulation, cherche un nouveau PDG pour mettre son nouveau plan stratégique à exécution.

Schaeffler (-6,2%) : le fabricant de systèmes et de composants industriels et automobiles manque les estimations concernant sa marge bénéficiaire. La hausse des prix des matériaux et de l’énergie, ainsi que les chaînes d’approvisionnement ont perturbé la société.

Bachem (-6%) : la société biochimique basée en Suisse publie des chiffres en baisse par rapport à 2021. Les bénéfices s’élèvent à 100,7 M€, contre 114,7 M€ en 2021.

Keller group (-5,6%) : l’entreprise de géotechnique affiche un bénéfice en baisse, à 46 M£, contre 56,5 M£ en 2021.