Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Néant

En baisse

Atos (-13%) : Le groupe informatique annonce un nouveau changement de directeur général. Paul Saleh, précédemment directeur financier, a été nommé avec effet immédiat, remplaçant ainsi Yves Bernaert. Atos a également prévenu que son flux de trésorerie disponible serait inférieur d'environ 100 millions d'euros à son objectif pour le second semestre 2023. La société a confirmé ses objectifs de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle pour 2023, mais la visibilité sur la restructuration financière reste faible.

Dovalue (-12%) : La société de gestion de créances italienne affiche une perte de 25,7 millions d'euros pour les 9 premiers mois. Beaucoup de dépréciations liées à ses opérations en Espagne ont été passées.

SoftwareOne (-10%) : Le fournisseur de services informatiques a rejeté une offre d'achat non contraignante de Bain Capital de 18,80 francs suisses par action. La société a décidé de rester indépendante et cotée en bourse, affirmant être bien positionnée dans un marché en croissance et disposant de la bonne stratégie et d’une équipe de direction compétente pour l'avenir.

Dassault Aviation (-5,6%) : Le constructeur aéronautique français a publié des résultats annuels inférieurs aux attentes. La société a livré 13 avions Rafale et 26 jets Falcon, des chiffres en deçà des objectifs et en retrait par rapport aux volumes livrés en 2022. Cette contre-performance a conduit Deutsche Bank à dégrader sa recommandation sur le titre d’acheter à conserver et à réduire son objectif de cours de 216 à 199 euros. La banque a également abaissé ses estimations de résultat opérationnel pour les exercices à venir, soulignant les difficultés d'approvisionnement qui continuent de pénaliser la production du Falcon.

Burberry (-5%) : Après ses mauvais résultats de la semaine dernière, la maison de luxe britannique a vu son objectif de cours abaissé à 1099 pence par UBS. La banque est vendeuse sur la valeur. La direction de Burberry s'attend désormais à un bénéfice d'exploitation ajusté pour l'exercice clos le 30 mars 2024 inférieur aux prévisions antérieures.

Le secteur de la livraison de repas : Exane BNP Paribas a publié une étude négative sur le secteur. L'analyste Andrew Gwynn a exprimé ses inquiétudes, notamment en raison des difficultés rencontrées par Hellofresh qui a connu un ralentissement de la croissance des ventes. La perspective d'une reprise du secteur semble incertaine. Just Eat Takeaway, Deliveroo et Delivery Hero sont aussi concernés.