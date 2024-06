Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Nacon (+8%) : Le concepteur de jeux vidéo se rassure un peu après ses résultats annuels. Le résultat opérationnel a augmenté de 20,5% à 20,9 millions d'euros, et le chiffre d'affaires grimpe de 7,5% à 167,7 millions d'euros. La société a également annoncé la sortie prochaine d'un nouveau jeu, "Test Drive Unlimited: Solar Crown", prévue pour le 12 septembre.

Burckhardt Compression (+5,5%) : Le fabricant suisse de compresseurs à pistons a publié des résultats solides pour la totalité de son exercice. Le bénéfice net a atteint 90 millions de francs, en hausse par rapport aux 69,9 millions de l'année précédente, et les ventes ont aussi augmenté. Le conseil d'administration a proposé un dividende de 15,50 francs par action, contre 12 francs l'année précédente.

Wavestone (+3%) : Le cabinet de conseil en transformation des entreprises a publié de bons résultats annuels. Les profits grimpent de 17% à 58,6 M€ et les revenus augmentent de 32%. Les objectifs pour le prochain exercice sont à la hauteur des attentes.

Catana (+2%) : Le constructeur de catamarans a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires de 11% à 105,7 millions d'euros pour le premier semestre. Malgré un marché moins dynamique, le résultat net a progressé de 13,5% à 13,5 millions d'euros. La société a également mentionné des négociations avec ses fournisseurs pour bénéficier des baisses des coûts des matières premières. Le carnet de commandes est bien rempli.

En baisse

Les pétrolières : l’OPEP va augmenter son offre, ce qui fait baisser les cours du Brent et du WTI. Les pétrolières sont dans le rouge aujourd’hui. On peut notamment citer TotalEnergies (-2,8%), Shell (-2,5%), BP (-3,8%), Eni (-3%) et Technip Energies (-3%).

Kalray (-7%) : Le spécialiste français des processeurs est entré en négociations exclusives pour un rapprochement avec la société israélienne Pliops qui n’est pas rentable. Oddo BHF à abaisser son objectif de cours. Par ailleurs, les attentes de forte croissance reposent essentiellement sur le second semestre, le premier étant proche de celui de l’an passé.

Standard Chartered (-3,5%) : La banque britannique a été affectée par de nouvelles allégations de transactions avec des entités iraniennes sanctionnées. Les dénonciateurs ont affirmé que la banque avait réalisé des milliards de dollars de transactions non détectées avec des entités liées à l'Iran entre 2008 et 2013.

Deutsche Telekom (-2%) : La banque allemande KFW vend 110 millions d’actions de l’opérateur télécom pour 2,5 Mds€. Cette vente, représentant une participation de 2,2% dans le groupe de télécommunications, fait partie des plans de Berlin pour investir dans le réseau ferroviaire du pays.