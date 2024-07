Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Argenx (+7%) : La société biopharmaceutique a annoncé un bénéfice net de 29,07 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre une perte de 94,37 millions de dollars l'année précédente. Le total des revenus d'exploitation a augmenté de 74% à 489,4 millions de dollars, dépassant les attentes des analystes.

Lonza (+6%) : Le sous-traitant pharmaceutique a présenté des résultats semestriels solides, avec un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes des analystes. Les divisions Biologics et Cell & Gene ont particulièrement bien performé. La marge opérationnelle s'est révélée étonnamment résistante malgré la fin du contrat de production de vaccins contre le Covid-19 avec Moderna. Lonza a confirmé ses objectifs annuels.

Unilever (+5%) : Le groupe qui détient de nombreuses marques de grande consommation a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre. Le résultat opérationnel courant a bondi de 17% à 6,1 milliards d'euros, dépassant les prévisions des analystes. La croissance organique a atteint 4,1%, soutenue par la performance des marques phares comme Dove et Magnum. Unilever maintient ses prévisions de croissance organique de 3% à 5% pour l'année, avec une marge opérationnelle courante attendue à au moins 18%. Les résultats contrastent avec ceux de Nestlé.

Michelin (+3,7%) : Le fabricant de pneumatiques a publié des résultats semestriels supérieurs aux attentes, avec un résultat opérationnel en hausse à 1,78 milliard d'euros et une marge opérationnelle de 13,2%. Malgré une baisse des volumes de vente, Michelin a amélioré sa rentabilité grâce à une stratégie de montée en gamme et à la baisse des coûts des matières premières.

En baisse

Nestlé (-3,9%) : Le géant agroalimentaire a publié un chiffre d'affaires de 45 milliards de francs suisses pour le premier semestre, en baisse de 2,7% par rapport à l'année précédente. Cette baisse est due à des cessions et des effets de change défavorables ainsi qu'à l'environnement de prix difficile et un ralentissement des augmentations de prix qui ont pesé sur les résultats. La direction a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour l'année, visant désormais une croissance d'au moins 3% contre 4% auparavant. Plus d'infos ici : Unilever 1 - 0 Nestlé.

Carrefour (-5,9%) : Le groupe de grande distribution a annoncé un chiffre d'affaires semestriel en léger recul de 1,3% à 44,9 milliards d'euros, mais a amélioré sa rentabilité avec un résultat opérationnel courant en hausse à 743 millions d'euros. Le groupe a confirmé ses objectifs financiers pour l'année, mais ses activités annexes, celles où le groupe fait sa rentabilité, ont été pénalisées par des conditions météorologiques défavorables en Europe et des coûts d'intégration d’acquisitions élevés.

Ipsen (-6%) : Le laboratoire pharmaceutique a relevé ses objectifs pour l’année après avoir enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 1,66 milliard d'euros, en hausse de 8%. Mais la marge a déçu puisqu'elle a diminué à 32,4%.

Stellantis (-8%) : Le constructeur automobile a dévoilé des résultats semestriels en baisse, avec un chiffre d'affaires de 85 milliards d'euros, en recul de 14%. Le résultat opérationnel courant a chuté de 40% à 8,5 milliards d'euros. Les ventes ont été affectées par un contexte industriel difficile et des difficultés opérationnelles, notamment en Amérique du Nord. Le flux de trésorerie libre industriel est ressorti négatif à hauteur de 400 millions d'euros. Malgré ces résultats décevants, Stellantis maintient son objectif de marge opérationnelle courante à deux chiffres pour l'année.

Kering (-8%) : Le groupe de luxe a publié des résultats semestriels décevants, avec un chiffre d'affaires en baisse de 11% à 9,02 milliards d'euros et un résultat opérationnel en chute de 42%. La marque Gucci a particulièrement souffert, avec des ventes en recul de 20%. Les perspectives pour le reste de l'année sont peu encourageantes, la direction anticipant des difficultés continues jusqu'à la sortie des nouvelles collections en septembre. Plus d'infos ici : Kering : au fond du trou.

Ipsos (-8%) : La société d'études de marché a réduit son objectif de croissance organique, anticipant désormais une croissance proche de 3%, contre plus de 4% précédemment. Cette révision est due à l'impact du cycle électoral et à l'attentisme lié aux élections dans de nombreux pays. Le chiffre d'affaires semestriel a augmenté de 4,7% à 1,14 milliard d'euros, mais la croissance organique a été plus faible qu'anticipé.

Renault (-9%) : Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel du groupe ont dépassé les attentes des analystes mais le flux de trésorerie disponible des activités automobiles est inférieur aux prévisions. L'avertissement de Nissan sur ses résultats, dont Renault est le premier actionnaire, pénalise aussi le titre du constructeur automobile français.

Julius Bär (-10%) : La banque privée a publié des résultats semestriels en repli, avec un produit d'exploitation en baisse de 4% à 1,94 milliard de francs suisses et un bénéfice net en chute de 15% à 452 millions de francs suisses. La banque a relevé ses objectifs d'économies après avoir déjà atteint son objectif initial de 120 millions de francs.

Solutions 30 (-10%) : La société de services d'aide à la transformation numérique a révisé à la baisse ses objectifs de chiffre d'affaires pour l’exercice, anticipant désormais une légère baisse. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a reculé de 4,5% à 252 millions d'euros, en raison de la réduction de l'exposition à certains contrats et de retards dans les activités fibre en Belgique.

BE Semiconductor Industries (-12%) : Le fabricant de semi-conducteurs a fourni des prévisions prudentes pour le troisième trimestre, anticipant un chiffre d'affaires stable par rapport au deuxième trimestre, autour de 151,2 millions d'euros.

STMicroelectronics (-13%) : L'acteur franco-italien des puces a abaissé ses objectifs pour 2024, prévoyant désormais un chiffre d'affaires de 13,2 à 13,7 milliards de dollars, contre 14 à 15 milliards précédemment. Cette révision est due à une demande plus faible que prévu dans le secteur automobile. La marge brute attendue a également été revue à la baisse, autour de 40%.

Universal Music Group (-26%) : La maison de disques se fait sabrer alors que ses revenus de streaming ont baissé de 4,2% au deuxième trimestre, ce qui a surpris les analystes qui s'attendaient à une hausse. La banque Citi évoque “des inquiétudes concernant la volatilité des flux de revenus”. Vivendi et Bolloré qui sont au capital d’UMG, souffrent de la chute du titre.