Les actions enregistrent des afflux hebdomadaires importants alors que la BoFA met en garde contre les risques de récession.

Les actions américaines ont rebondi de près de 9 % depuis la mi-mars, réduisant leurs pertes depuis le début de l'année à moins de 5 % au 31 mars et les amenant à proximité d'un record atteint début janvier.

Selon les stratèges de la BoFA, les risques de récession vont "bondir" dans les mois à venir, car l'ère haussière des excès des banques centrales, de l'inflation à la Bourse et de la mondialisation se termine, et l'ère baissière de l'intervention des gouvernements, de la polarisation sociale et politique, de l'inflation à la Bourse et de l'isolationnisme géopolitique commence.

Les portefeuilles devraient se positionner pour la stagflation et la dépréciation du dollar, le secteur de l'énergie devenant un achat à long terme et la technologie devenant une vente à long terme, a déclaré la banque d'investissement américaine dans une obligation hebdomadaire. Les rendements américains à long terme se dirigent au-dessus de 4 % d'ici 2024.

En termes de flux hebdomadaires notables, BoFA a déclaré que les obligations ont connu le premier afflux en 12 semaines tandis que les actions des marchés émergents ont connu le plus grand afflux en sept semaines. L'analyse s'est basée sur les données de l'EPFR.