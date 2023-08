Les actions mondiales et le dollar ont augmenté jeudi après que l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis se soit modérée en juillet et ait renforcé l'espoir que la Réserve fédérale soit proche de la fin de son cycle d'augmentation des taux d'intérêt.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,2 % le mois dernier, a déclaré le département du travail, portant le taux annualisé à 3,2 % contre 3 % en juin. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que l'IPC global augmente un peu plus rapidement, à 3,3 %.

Le rythme de l'IPC de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a ralenti à 4,7 % en juillet, contre 4,8 % le mois précédent.

"Il s'agit d'un rapport favorable à la Fed, car certaines des pressions que nous observions auparavant, en particulier dans les composantes liées aux voyages et aux prix des voitures neuves et d'occasion, ont montré une décélération ou même un déclin depuis quelques mois", a déclaré Russell Price, économiste en chef chez Ameriprise Financial à Troy, dans le Michigan.

La composante "logement", qui représente une part importante de l'indice, tant global que de base, continue également à décélérer à un rythme lent", a ajouté M. Price.

Les prix à la consommation ont décéléré depuis le pic de 9,1 % atteint en juin 2022 et sont désormais proches de l'objectif d'inflation de 2 % fixé par la Fed. Les investisseurs sont toutefois restés prudents, car un autre rapport sur l'IPC et des données sur l'emploi attendent les décideurs de la Fed avant leur prochaine réunion en septembre.

"Pour la Fed, il y a encore beaucoup de données à examiner", a déclaré Brad Bechtel, responsable mondial des opérations de change chez Jefferies. "Il n'y a donc pas assez d'éléments dans ce rapport pour faire bouger l'aiguille dans un sens ou dans l'autre.

Les principales actions de Wall Street ont d'abord bondi de plus de 1 %, tout comme les principaux indices allemands, français, italiens et espagnols. Les rendements des bons du Trésor ont baissé, réduisant la pression sur les prix de l'or, et le dollar s'est négocié de part et d'autre de l'équilibre.

Pour l'instant, les colombes qui appellent à une pause dans les hausses semblent avoir le dessus, a déclaré Brad Conger, directeur adjoint des investissements chez Hirtle Callaghan & Co à Conshohocken, en Pennsylvanie.

"Il y avait clairement un désaccord au sein du FOMC lors de la réunion de juin et les colombes ont dit, 'faisons une pause et voyons combien de nouvelles données nous pouvons obtenir'", a-t-il dit. "L'attentisme a été renforcé. Les colombes sont en train de gagner.

L'indice MSCI des performances boursières dans le monde a gagné 0,38 %, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,79 %.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,54 %, l'indice S&P 500 de 0,38 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,39 %.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres monnaies, est tombé à 101,76 et a progressé de 0,05 % à 102,53. L'euro a augmenté de 0,15 % à 1,099 $.

Les rendements des obligations du Trésor et des obligations européennes ont également vacillé, avec l'indice de référence américain à 10 ans en hausse de 7,7 points de base à 4,084%, au-dessus du plancher de 4,0% qu'il a généralement maintenu depuis le 1er août.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, la référence de la zone euro, a réduit les gains antérieurs et a augmenté de 4 points de base à 2,543%.

LES FAIBLESSES DE LA CHINE

Les actions asiatiques sont restées proches de leur plus bas niveau en deux semaines, toujours sous le coup de la déflation en Chine et de l'annonce de l'interdiction par les Etats-Unis des investissements en Chine dans des technologies sensibles telles que les puces électroniques.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a glissé de 0,6 %, touchant brièvement un plus bas de près d'un mois. Un sous-indice technologique est tombé à son plus bas niveau depuis plus de deux mois.

Les données chinoises de mercredi ont montré une déflation au niveau des prix à la consommation et de nouvelles baisses des prix à l'usine en juillet, exacerbant les inquiétudes quant à la nature de la reprise post-pandémique qui ne cesse de s'essouffler.

La Chine est la première économie du G20 à signaler une baisse des prix à la consommation en glissement annuel depuis la dernière lecture négative de l'IPC global du Japon en août 2021.

Les prix du pétrole ont baissé, le brut Brent restant proche des sommets de janvier, car les spéculations sur une nouvelle hausse des taux de la Fed se sont estompées à la suite des données sur l'inflation et l'OPEP est restée positive sur les perspectives de la demande de pétrole.

Les contrats à terme sur le brut américain ont perdu 1,58 dollar pour s'établir à 82,82 dollars le baril, tandis que le Brent a baissé de 1,15 dollar pour s'établir à 86,40 dollars.

Le prix de l'or a augmenté après les données sur l'inflation aux États-Unis, en raison des spéculations sur la fin du cycle de hausse des taux de la Fed.

Les contrats à terme sur l'or américain se sont établis à 1 948,90 dollars l'once, soit une baisse de 0,1 %.