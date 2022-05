Les actions et le pétrole chutent alors que les mauvaises données sur la Chine alimentent les craintes de récession.

Les marchés boursiers asiatiques ont trébuché lundi et les prix du pétrole ont glissé après que des données d'une faiblesse choquante en provenance de Chine aient souligné les dommages profonds que les blocages font à la deuxième plus grande économie du monde.

En avril, les ventes au détail en Chine ont plongé de 11,1 % sur l'année, soit près du double de la prévision de baisse, tandis que la production industrielle a chuté de 2,9 % alors que les analystes tablaient sur une légère augmentation.

"Les données brossent le tableau d'une économie au point mort, qui a besoin de mesures de stimulation plus agressives et d'un assouplissement rapide des restrictions du COVID, ce qui n'est pas près de se produire", a déclaré Mitul Kotecha, responsable de la stratégie des marchés émergents chez TD Securities.

"La trajectoire de croissance plus faible de la Chine ajoutera à la pression sur ses marchés et alimentera une nouvelle détérioration des perspectives économiques mondiales, pesant sur les actifs à risque. Nous nous attendons à une nouvelle dépréciation du CNY."

En Europe, les contrats à terme EUROSTOXX 50 et FTSE ont tous deux reculé de 0,3 %. Les contrats à terme sur les actions du S&P 500 ont perdu leurs gains initiaux pour baisser de 0,6 %, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq ont baissé de 0,5 %. Les deux sont loin des sommets de l'année dernière, le S&P ayant baissé pendant six semaines consécutives.

La banque centrale chinoise a également déçu ceux qui espéraient un assouplissement des taux, bien que dimanche, Pékin ait autorisé une nouvelle baisse des taux d'intérêt des prêts hypothécaires pour certains acheteurs de maisons.

Les données de lundi ont éclipsé les nouvelles selon lesquelles Shanghai avait l'intention de rouvrir largement et de permettre à la vie normale de reprendre à partir du 1er juin.

Les blue chips chinoises ont perdu 0,8 % en réaction, tandis que les devises des matières premières ont pris un coup, notamment le dollar australien qui est souvent utilisé comme un proxy liquide pour le yuan.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a perdu ses gains initiaux pour rester stable, après une baisse de 2,7 % la semaine dernière, lorsqu'il a atteint son plus bas niveau en deux ans.

Le Nikkei japonais s'est accroché à des gains de 0,5 %, après avoir perdu 2,1 % la semaine dernière, même si la faiblesse du yen a proposé un certain soutien aux exportateurs.

L'inflation galopante et la hausse des taux d'intérêt ont fait chuter la confiance des consommateurs américains à son plus bas niveau en 11 ans au début du mois de mai et ont fait monter les enchères pour les ventes au détail d'avril qui doivent être publiées mardi.

DÉGRADATION DE LA CROISSANCE

Une Réserve fédérale hyper-hawkish a entraîné un fort resserrement des conditions financières, ce qui a conduit Goldman Sachs à réduire ses prévisions de croissance du PIB pour 2022 à 2,4 %, contre 2,6 % auparavant. La croissance en 2023 est maintenant vue à 1,6 % sur une base annuelle, contre 2,2 %.

"Notre indice des conditions financières s'est resserré de plus de 100 points de base, ce qui devrait créer un frein à la croissance du PIB d'environ 1pp", a déclaré Jan Hatzius, économiste chez Goldman Sachs.

"Nous nous attendons à ce que le récent resserrement des conditions financières persiste, en partie parce que nous pensons que la Fed tiendra ses promesses en matière de prix."

Les contrats à terme impliquent des hausses de 50 points de base en juin et juillet et des taux entre 2,5 et 3,0 % d'ici la fin de l'année, contre 0,75 à 1,0 % actuellement.

Les craintes que le resserrement conduise à une récession ont stimulé un rallye des obligations la semaine dernière, qui a vu les rendements à 10 ans chuter de 21 points de base depuis les sommets de 3,20 %. Tôt lundi, les rendements se sont à nouveau détendus pour atteindre 2,91 %.

Le repli a permis au dollar de sortir d'un sommet de deux décennies, mais pas de beaucoup. Le Dollar Index s'est établi à 104,560, à quelques encablures du sommet de 105,010.

L'euro s'est maintenu à 1,0403 $, après être descendu jusqu'à 1,0348 $ la semaine dernière. Le dollar a perdu du terrain par rapport au yen, qui a semblé bénéficier d'une offre de valeur refuge à la suite des données sur la Chine, et a glissé à 129,02 yens.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin était en hausse de 2 % à 30 354 $, après avoir touché son plus bas depuis décembre 2020 la semaine dernière suite à l'effondrement de TerraUSD, un soi-disant stablecoin.

Sur les marchés des matières premières, l'or a été mis sous pression par les rendements élevés et un dollar fort et était dernier à 1 809 $ l'once après avoir perdu 3,8 % la semaine dernière.

Les prix du pétrole ont inversé leur cours alors que les mauvaises données chinoises ont ravivé les inquiétudes sur la demande.

Le Brent a perdu 2,31 dollars à 109,24 dollars, tandis que le brut américain a perdu 2,14 dollars à 108,35 dollars.