(Mise à jour à 0920 GMT)

* Les indices des pays émergents sont en passe de réaliser des gains hebdomadaires

* Les leaders mondiaux font pression pour des négociations urgentes entre Israël et le Hamas

* Les prix à la consommation en Chine en juillet ont augmenté plus vite que prévu

* Les investisseurs évitent la dette kenyane à long terme

Les investisseurs évitent la dette kenyane à long terme * L'indice des actions MSCI EM en hausse de 1,6%, l'indice des changes en hausse de 0,4%.

9 août (Reuters) - Les actions et les devises des marchés émergents ont largement progressé vendredi, les indices des deux pays étant en passe de réaliser des gains hebdomadaires après que les données sur l'emploi américain ont apaisé les craintes d'une récession dans la première économie mondiale et aidé les actifs à risque à regagner un peu de terrain.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents a augmenté de 1,6 % et devrait progresser de 0,2 % sur la semaine, sa première hausse hebdomadaire depuis quatre ans si les gains se maintiennent.

Les bourses asiatiques, notamment Taïwan et la Corée du Sud, ont tiré les gains des actions, bien que l'indice Kospi soit sur le point de connaître sa pire baisse hebdomadaire depuis septembre 2022, après une chute des valeurs technologiques et des semi-conducteurs.

L'indice plus large des devises EM a augmenté de 0,4 %, en voie de clôturer la semaine en hausse de 0,7 %, ce qui constituerait sa meilleure semaine depuis décembre.

Le vendredi clôture une semaine incroyablement turbulente, les marchés mondiaux ayant plongé après que de mauvaises données économiques américaines ont accru les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance mondiale. Cette situation a provoqué une ruée vers le yen, valeur refuge, ce qui a entraîné un débouclage massif des opérations de portage financées par le yen.

Toutefois, au cours de la semaine, les commentaires du gouverneur adjoint du Japon ont permis d'endiguer la hausse du yen, tandis que la baisse plus importante que prévu des demandes d'allocations de chômage aux États-Unis, jeudi, a contribué à apaiser les craintes d'une récession.

Les investisseurs estiment qu'il y a un peu plus de chances (54,5 %) que la Fed réduise ses taux de 50 points de base d'ici à septembre, selon le système FedWatch du CME. La baisse des taux d'intérêt aux États-Unis renforce généralement l'attrait des actifs à haut rendement des marchés émergents.

En effet, les actions des marchés émergents ont enregistré des entrées de 2,3 milliards de dollars au cours des 10 dernières semaines, selon les données de Bank of America Global Research. En revanche, la dette des marchés émergents a connu des flux sortants au cours des deux dernières semaines.

"Il ne faudra pas attendre longtemps avant que les investisseurs en manque de rendement n'envisagent d'augmenter leur allocation en papier EM", a déclaré Charlie Bird, trader chez Verto FX.

L'euro a perdu environ 0,2 % par rapport à la couronne tchèque et au forint hongrois.

Les actions polonaises ont mené les gains des actions dans l'Europe émergente, augmentant de 0,6 %. En revanche, les actions turques ont perdu 0,7 % après deux séances de hausse.

Le shekel israélien s'est renforcé face au dollar pour la troisième journée, le billet vert perdant 1,2 % par rapport à la devise.

Les dirigeants des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar ont insisté pour que des négociations urgentes aient lieu entre Israël et le Hamas le 15 août afin de finaliser un cessez-le-feu à Gaza et un accord sur la libération des otages.

Ailleurs, les données de la banque centrale ont montré que les investisseurs nerveux évitent les bons et obligations du Trésor kenyan à long terme.

FAITS MARQUANTS :

** WEEKAHEAD-AFRICA-FX-La monnaie du Kenya se renforce, celle du Ghana reste stable.

** De PepsiCo à P&G, l'Inde devient le prochain grand pari de croissance alors que la Chine est à la traîne

** GRAPHIQUE - Les risques de récession agitent les marchés mais ne sont pas encore alarmants

Pour les actualités des marchés émergents

Pour le rapport sur le marché de l'EUROPE CENTRALE, voir

Pour le rapport sur le marché turc, voir

Pour le rapport sur le marché de la RUSSIE, voir