La plupart des régions ont enregistré des entrées d'actions au cours de la semaine qui s'est achevée mercredi, avec en tête les marchés émergents et les États-Unis, selon Bank of America Global Research, les investisseurs anticipant des réductions de taux de la Réserve fédérale en raison de données plus faibles.

Il y a eu 22,2 milliards de dollars d'afflux d'actions au cours de la dernière semaine, a déclaré BofA dans son bilan hebdomadaire des flux entrants et sortants des marchés mondiaux. Les marchés émergents ont attiré 11,1 milliards de dollars d'entrées, le chiffre hebdomadaire le plus important depuis février, et les États-Unis 7,9 milliards de dollars.

Les flux entrants des investisseurs suivis par l'EPFR au cours des cinq sessions jusqu'à mercredi ont eu lieu alors que les marchés boursiers du monde entier ont été sous pression, sous l'effet de bénéfices décevants et de l'incertitude politique et économique.

Le S&P 500 a perdu près de 2 % depuis lundi, tandis que la plupart des principaux indices de référence en Asie ont également reculé. Les marchés européens se sont mieux comportés, l'indice paneuropéen STOXX 600 étant resté globalement inchangé au cours de la semaine.

Les données de BofA n'incluaient pas la chute de jeudi, et les analystes ont également souligné que le positionnement tendu était à l'origine de la chute de cette semaine, ce qui a été renforcé par les données sur les flux.

Lorsque les investisseurs ont collectivement d'importantes surpondérations dans un actif, il en reste peu pour augmenter les allocations et beaucoup pour les réduire.

Depuis, les marchés se sont stabilisés, ce qui donne un peu d'espoir aux investisseurs qui détiennent des actions.

Les "bulls" disent que la correction est saine car les niveaux sont importants", a déclaré Michael Hartnett, stratège en investissement chez BofA.

Les fonds obligataires ont enregistré des entrées de 16,1 milliards de dollars, tandis que les fonds aurifères ont enregistré des entrées de 1,3 milliard de dollars, enregistrant ainsi leurs plus importantes entrées sur deux semaines depuis mars 2022, a déclaré BofA.

Il y a eu 42,3 milliards de dollars de sorties de fonds, les plus importantes en trois mois, car les traders ont augmenté les paris sur les réductions de taux de la Réserve fédérale qui conduiraient généralement à des rendements plus faibles sur les obligations d'État à très court terme détenues par les fonds du marché monétaire équivalents à des liquidités.

Les marchés à terme prévoient désormais une baisse des taux lors de la réunion de septembre de la Fed, en raison des signes d'inflation qui se rapprochent de l'objectif fixé et des signaux de ralentissement de la croissance et d'assouplissement du marché du travail.

L'indicateur "bull & bear" de BofA, qui mesure le sentiment du marché, est passé de 6,5 à 6,9, son niveau le plus élevé depuis mai 2021.

Parallèlement, Barclays, citant les mêmes données EPFR, a noté que les actions britanniques ont connu leur premier afflux hebdomadaire depuis novembre 2023.

Pour l'année, les flux cumulés de titres à revenu fixe de 358 millions de dollars ont dépassé les liquidités au cours de la dernière semaine, a déclaré Barclays.