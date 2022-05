Les actions et les obligations chutent alors que la surprise allemande ravive les craintes d'inflation

La hausse des prix de l'énergie a ajouté à l'inquiétude quant à la persistance de la douleur des consommateurs. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont touché un sommet de deux mois à 122,43 $ le baril après que l'Union européenne a promis de réduire les importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année.

Les bons du Trésor américain ont chuté au retour du congé américain de lundi, faisant grimper le rendement de l'obligation à 10 ans de près de 10 points de base (pb) à 2,8405 %. [US/]

Les rendements des bunds allemands ont augmenté de 8,1 points de base au cours de la nuit après que les prix à la consommation allemands aient augmenté à leur rythme le plus rapide en un demi-siècle, renforçant les arguments en faveur d'une hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne en juillet.

Les données sur l'inflation dans la zone euro sont attendues plus tard ce mardi.

Les chiffres de l'indice des directeurs d'achat (PMI) chinois ont montré un nouveau mois de contraction de l'activité des services et de l'industrie manufacturière, bien qu'à un rythme de baisse réduit.

En ce qui concerne les actions, les contrats à terme du S&P 500 ont abandonné leurs gains initiaux pour retomber à plat au début de la session asiatique, et les contrats à terme du Nasdaq 100 étaient en hausse de 0,4 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a interrompu une série de deux jours de gains et a chuté de 0,2 %. Le Nikkei japonais a baissé de 0,1 %. [.T]

"L'accent est maintenant vraiment mis sur l'économie américaine et la Chine", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ Bank à Singapour.

"Les deux plus grandes économies du monde ralentissent, pour des raisons différentes, et ce n'est pas génial pour la trajectoire de la croissance mondiale."

La production des usines de la troisième plus grande économie, le Japon, a également fortement chuté en avril en raison de la baisse de la demande chinoise, selon les données publiées mardi.

Les chiffres de mai ont montré que l'indice PMI officiel de la Chine était de 49,6, indiquant une contraction de l'activité des usines, mais à un rythme plus lent qu'en avril, où le chiffre était de 47,4.

Les inquiétudes concernant la croissance ont mis un frein à un rallye de deux semaines pour les devises des exportateurs dans le monde entier et ont stabilisé le dollar américain, les investisseurs s'étant à nouveau tournés vers la sécurité. [FRX/]

Les remarques hawkish du gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Christopher Waller, ont également mis fin aux récentes attentes selon lesquelles la Fed pourrait faire une pause pour respirer après les hausses de juin et juillet.

"Je préconise 50 (hausses de points de base) sur la table à chaque réunion jusqu'à ce que nous voyions des réductions substantielles de l'inflation. Jusqu'à ce que nous obtenions cela, je ne vois pas l'intérêt d'arrêter", a déclaré M. Waller.

Les contrats à terme sur les Fed Funds ont fortement chuté, notamment les contrats pour les premiers mois de l'année prochaine, les investisseurs se préparant à des hausses incessantes des taux d'intérêt qui pousseraient le taux de référence vers 3 % à la mi-2023.

Le dollar s'est négocié mardi à 1,0744 dollar par euro, en hausse de 0,3 %, et à 128,16 yens, en hausse d'environ 0,4 %.

Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au commerce, ont baissé, l'Aussie ayant perdu 0,2 % à 0,7180 $ et le kiwi 0,4 % à 0,6530 $. [AUD/]

Les prix du pétrole ont augmenté après que l'Union européenne a accepté de réduire les importations de pétrole en provenance de Russie d'ici la fin de 2022.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté à 117,70 $ le baril. [O/R]

Le renforcement du dollar a fait baisser l'or au comptant d'une fraction à 1 848 $ l'once. Le bitcoin s'est fortement redressé pendant la nuit, bondissant de près de 8 % et dépassant 32 000 $ pour la première fois en trois semaines. Il est resté juste en dessous, à 31 540 $, au début de la session asiatique.