Les actions et les obligations tentent de se stabiliser alors que l'attention se porte sur les chiffres de l'emploi.

En milieu de matinée, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,4 %, tandis que l'indice boursier Nikkei du Japon a augmenté de près de 1 %, en partie grâce à un nouveau coup de faiblesse du yen japonais.

Les indices de Wall Bourse ont chuté lundi, mais le rythme des ventes a été réduit et les contrats à terme sur les actions américaines sont restés stables en Asie.

Outre les taux d'intérêt, la santé de l'économie chinoise est également au premier plan des préoccupations des investisseurs. L'indice de référence chinois Shanghai Composite a perdu 0,4 % dans les premiers échanges.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,8 %, les investisseurs commençant à revoir à la baisse leur enthousiasme à propos d'un accord conclu entre la Chine et les États-Unis pour l'accès aux documents d'audit des entreprises chinoises.

Lors de la conférence de Jackson Hole la semaine dernière, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell et les intervenants de la Banque centrale européenne ont adopté un ton faucon, ce qui a entraîné la vente d'obligations et d'actions alors que les traders augmentaient les prévisions de taux d'intérêt à court terme.

"Pour les deux prochaines semaines au moins, les marchés se concentreront sur l'action probable de la Fed", a déclaré Manishi Raychaudhuri, responsable de la recherche sur les actions APAC chez BNP Paribas.

"Plus tôt, on parlait d'un pivot d'une possible réduction des taux d'intérêt par la Fed, peut-être au second semestre de 2023, mais cela est maintenant en train de tomber à l'eau", a-t-il dit.

"Un taux d'intérêt plus élevé à plus long terme est peut-être le genre de scénario qui se met en place", a-t-il ajouté.

Les marchés à terme ont plus de deux tiers de chances que la BCE augmente ses taux de 75 points de base en septembre, et voient environ 70 % de chances que la Fed fasse de même.

Les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis sont attendues vendredi, et les marchés pourraient ne pas apprécier un chiffre fort s'il soutient la base d'une poursuite des hausses agressives des taux d'intérêt.

Les obligations du Trésor américain ont baissé mardi matin. Le rendement à deux ans est tombé à 3,4293 %, après avoir atteint 3,489 % lundi, son plus haut niveau depuis fin 2007.

Les rendements de référence à 10 ans ont également baissé à 3,0949 %, contre 3,13 % lundi.

Le dollar américain s'est stabilisé après un plongeon dans la nuit, bien que l'euro ait déjà eu du mal à s'accrocher à de petits gains dus aux paris sur la hausse de la BCE et au refroidissement des prix du gaz. [FRX/]

L'indice du dollar, qui mesure la valeur de la monnaie par rapport à un panier de pairs, a augmenté de 0,2 % pour atteindre 108,85, non loin du pic de 109,48 atteint un jour plus tôt et datant de deux décennies. Le dollar s'est échangé à 0,9987 dollar par euro et a acheté 138,59 yens.

Le pétrole a surtout maintenu ses gains dans la perspective de réductions de la production, alors que les traders attendent une réunion des producteurs le 5 septembre. Le pétrole brut américain a perdu environ 30 cents le baril à 96,68 $ et le pétrole brut Brent a perdu 68 cents à 104,41 $.

L'or était légèrement en baisse. L'or au comptant s'échangeait à 1 735,95 $ l'once.