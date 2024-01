Les prix des obligations et un indicateur de la performance des actions mondiales ont baissé dans un marché agité vendredi, après qu'un rapport sur l'emploi américain étonnamment fort ait augmenté les chances que la Réserve fédérale puisse réaliser un "atterrissage en douceur" pour l'économie américaine.

Les employeurs américains ont embauché plus de travailleurs que prévu le mois dernier, tout en augmentant les salaires à un rythme soutenu, ce qui a conduit les marchés à revoir à la baisse les paris selon lesquels la Fed commencerait à réduire les taux d'intérêt en mars.

Toutefois, la faiblesse du rapport de l'Institute for Supply Management (ISM), selon lequel l'emploi dans le secteur des services a chuté à 43,3 en décembre, soit le niveau le plus bas depuis juillet 2020, a entraîné une légère hausse des perspectives de réduction des taux d'intérêt. L'indice était de 50,7 en novembre. Un indice supérieur à 50 indique une expansion, tandis qu'un indice inférieur à 50 indique une contraction.

Le rapport ISM était plus faible que prévu, mais il est associé à une certaine volatilité, a déclaré Russell Price, économiste en chef chez Ameriprise Financial Services à Troy, dans le Michigan.

"C'est un autre signe de modération de l'économie. Mais encore une fois, c'est une bonne chose qu'elle se modère jusqu'à un rythme durable", a déclaré M. Price. "Cela confirme que la Fed fait du bon travail en augmentant les chances d'un atterrissage en douceur.

Vendredi, les traders de contrats à terme ont estimé à 68,3 % la probabilité que la Fed commence en mars à abaisser son taux d'intérêt de référence au jour le jour de la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 %, selon l'outil FedWatch du CME Group. C'est 1 point de pourcentage de plus que mercredi.

Les actions à Wall Street ont rebondi après une baisse initiale, augmentant l'indice MSCI le plus large des actions mondiales de 0,17%. Les prix des bons du Trésor, qui évoluent à l'inverse de leur rendement, ont également rebondi dans un premier temps, mais ont ensuite baissé.

Le rapport sur l'emploi aux États-Unis a été "une surprise positive importante qui indique que l'économie nationale continue à bien se porter et à se développer", a déclaré Tim Ghriskey, stratégiste principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.

"Au moins pour l'instant, il a permis d'inverser les prises de bénéfices que le marché a connues au cours de cette première semaine de l'année.

La Fed espère ramener l'inflation à son objectif de 2 % sans déclencher une récession ou une forte hausse du chômage, un scénario appelé "atterrissage en douceur" par les responsables politiques et les marchés financiers.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans a augmenté de 5,3 points de base pour atteindre 4,044 %. Sur la semaine, le rendement du 10 ans a augmenté de 13,1 points de base, la plus forte hausse hebdomadaire depuis la mi-octobre.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres monnaies, a baissé de 0,02 % et l'euro est resté inchangé à 1,0943 dollar.

En Europe, l'indice pan-régional STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,27 %, tandis qu'à Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 0,14 %, l'indice S&P 500 0,08 % et l'indice Nasdaq Composite 0,14 %.

Le rallye fulgurant des marchés d'actions à la fin de 2023 était fondé sur les attentes selon lesquelles la Fed, parallèlement à l'assouplissement significatif de la Banque centrale européenne, réduirait ses taux à six reprises cette année.

Le rapport mensuel sur les emplois non agricoles a montré que l'économie américaine a créé 216 000 nouveaux emplois en décembre. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à un gain de 170 000.

Le taux de chômage est resté stable à 3,7 %, alors que la plupart des prévisionnistes s'attendaient à ce qu'il augmente, ce qui fait craindre que la longue bataille menée par la Fed pour maîtriser l'inflation n'ait pas encore abouti.

Toutefois, la demande future de main-d'œuvre est très faible et tous les autres éléments du rapport sur le chômage vont dans le sens d'une baisse, a déclaré Joseph LaVorgna, économiste en chef pour les États-Unis chez SMBC Nikko Securities à New York.

Le nombre de salariés du secteur privé a diminué, le nombre total d'heures de travail, un indicateur du PIB, n'a pas augmenté pendant trois mois consécutifs, et l'emploi temporaire est en baisse depuis 11 mois consécutifs.

"Vous prenez les chiffres principaux, qui sont un peu meilleurs que prévu, et les gens tirent la conclusion erronée que le rapport est solide", a déclaré M. LaVorgna.

Les données sur l'inflation dans la zone euro ont montré vendredi que les prix dans le bloc monétaire ont augmenté de 2,9 % en glissement annuel en décembre, contre 2,4 % en novembre, ce qui pourrait rendre moins urgente la décision de la BCE de commencer à réduire les coûts d'emprunt qui ont atteint des niveaux record.

Ailleurs sur les marchés financiers, le Nikkei japonais a augmenté de 0,3 %, les exportateurs ayant bénéficié d'un yen plus faible.

Le tremblement de terre meurtrier qui a frappé le Japon le jour de l'an a également rendu caducs les paris selon lesquels la Banque du Japon, ultra-doviste, devrait resserrer sa politique monétaire ce mois-ci.

Les prix du pétrole ont augmenté alors que le secrétaire d'État américain Antony Blinken a entamé une tournée d'une semaine au Moyen-Orient pour tenter de contenir les tensions régionales alors que le conflit entre Israël et le Hamas fait rage.

Les contrats à terme sur le brut américain ont augmenté de 1,62 dollar pour s'établir à 73,81 dollars le baril et les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 1,17 dollar pour s'établir à 78,76 dollars.

Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables après avoir fluctué d'un point de pourcentage à la hausse et à la baisse en raison des données économiques américaines mitigées. Mais le lingot non porteur d'intérêts a connu sa première baisse hebdomadaire en quatre semaines en raison d'un dollar globalement plus fort et de rendements du Trésor plus élevés.

Les contrats à terme sur l'or du CME sont restés pratiquement inchangés à 2 049,80 dollars l'once.