Les actions mondiales ont baissé et les prix des bons du Trésor ont réduit leurs gains après que la Réserve fédérale a laissé ses taux d'intérêt inchangés comme prévu mercredi et a indiqué qu'elle ne les réduirait pas tant que le rythme de l'inflation ne se rapprocherait pas durablement de son objectif de 2 %.

L'indice du dollar a limité ses pertes après que la banque centrale américaine a également abandonné une référence de longue date à d'éventuelles nouvelles hausses des coûts d'emprunt dans une déclaration approuvée à l'unanimité par les décideurs politiques à l'issue d'une réunion de deux jours.

En l'absence d'indication d'une réduction prochaine des taux, les contrats à terme ont ramené les paris sur une réduction en mars à moins de 50 % et ont augmenté la probabilité à près de 90 % lors de la réunion de la Fed en mai, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"La bonne nouvelle est que nous pouvons oublier tout resserrement supplémentaire. La mauvaise nouvelle, c'est 'quand', et non 'si', ils vont baisser les taux, et ce 'quand' a été repoussé aux limites du consensus", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth à New York.

La jauge MSCI des actions à travers le monde a perdu 0,18 % et Wall Street est restée dans l'expectative, le Nasdaq, riche en technologie, ayant perdu 0,85 % pour atteindre son plus bas niveau de la semaine après que les prévisions d'Alphabet, la société mère de Google, concernant l'augmentation des coûts de l'intelligence artificielle ont frappé la plupart des mégacapitaux et des actions de puces.

Les investisseurs s'intéressent de nouveau au poids excessif des "Sept Magnifiques" dans l'indice S&P 500, même si leur force collective a permis à l'indice de référence d'atteindre plusieurs records ce mois-ci.

Les actions européennes, quant à elles, ont légèrement augmenté, l'indice pan-régional STOXX 600 clôturant plus tôt en hausse de 0,01 %, soutenu par de solides mises à jour de la part des entreprises et par les bonnes performances des marchés en Espagne et en Italie.

L'indice du dollar, qui a gagné près de 2 % par rapport à un panier de devises principales ce mois-ci, enregistrant ainsi sa plus forte progression depuis septembre, avait baissé par rapport à l'euro et au yen plus tôt, les traders attendant la déclaration de la Fed. Il était en baisse de 0,30 % à 103,06.

Les rendements des bons du Trésor ont chuté plus tôt, les investisseurs faisant monter les prix, qui évoluent inversement à leur rendement, sur les signes de ralentissement des coûts de main-d'œuvre et une lecture plus faible que prévu des emplois privés. Les données décrivant une économie résiliente ont fait baisser les prix en raison des craintes que la Fed ne réduise pas ses taux d'intérêt dans un avenir proche.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé de 14,6 points de base à 4,213 %, tandis que le rendement de l'obligation de référence à 10 ans a d'abord augmenté à la suite de la déclaration de la Fed, mais a finalement baissé de 10,1 points de base à 3,956 %.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont chuté après la publication de données économiques mitigées en Allemagne et en France, et les commentaires pessimistes des responsables de la Banque centrale européenne.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a chuté de 9,7 points de base à 2,177 %.

Les autres mouvements du marché ont été largement modérés, les opérateurs restant sur leurs gardes avant la décision de la Fed.

Plus tôt, l'indice chinois des valeurs vedettes a perdu 0,9 % après qu'une enquête a montré que l'activité manufacturière s'est contractée en janvier pour le quatrième mois.

Cela a entraîné une baisse de 0,4 % de l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon, et il se dirigeait vers une perte mensuelle d'environ 5 %, mettant fin à une série de gains de deux mois.

Au Japon, cependant, le Nikkei a terminé le mois avec un gain de plus de 8 %, sa meilleure performance en janvier depuis 1998.

Le yen s'est renforcé de 1,03 % à 146,06 pour un dollar et se dirigeait vers une baisse mensuelle de 4,5 %, ce qui constituerait sa plus forte baisse mensuelle depuis juin 2022.

Les prix du pétrole ont baissé, sous la pression d'une activité économique morose en Chine, principal importateur de brut, mais une première hausse mensuelle depuis septembre est restée en vue alors que les tensions au Moyen-Orient ont renforcé les inquiétudes concernant l'offre.

Le brut américain a chuté de 2,3 % à 76,03 dollars le baril et le Brent était à 81,71 dollars, en baisse de 1,4 % sur la journée.