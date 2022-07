Les actions et obligations asiatiques trouvent un certain soulagement dans les messages de la Fed

Comme prévu, la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux de 75 points de base pour les porter à 2,25-2,5 %, mais elle a eu l'obligation de noter un certain ralentissement dans les données récentes.

Lors de sa conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, s'est montré très optimiste quant à la maîtrise de l'inflation, mais il a également renoncé à donner des indications sur l'ampleur de la prochaine hausse des taux et a noté qu'"à un moment donné", il serait approprié de ralentir. [

La Fed n'a plus l'impression d'être en retard sur la courbe et peut désormais évaluer la pertinence de sa politique "réunion par réunion", a déclaré Elliot Clarke, économiste principal chez Westpac.

"Cela ne veut pas dire que le cycle de hausse des taux est terminé ou même qu'une pause est à venir, mais les risques semblent faire la transition d'une tendance à la hausse à une tendance à la baisse."

Le marché des contrats à terme prévoit toujours 100 points de base de resserrement supplémentaire d'ici la fin de l'année, mais implique également environ 50 points de base de réduction des taux en 2023.

La simple allusion à une Fed moins agressive a suffi à faire grimper de 0,5 % l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon. Le Nikkei japonais a gagné 0,7 % et la Corée du Sud 0,8 %.

Pourtant, les actions de plusieurs grandes entreprises technologiques américaines, y compris Meta Platforms, ont également glissé après les heures de marché, les mauvais résultats trimestriels et les perspectives ayant renforcé les craintes de récession.

Les futures du Nasdaq ont ainsi baissé de 0,4 %, après avoir enregistré mercredi leur plus forte hausse quotidienne depuis avril 2020, tandis que les futures du S&P 500 ont reculé de 0,2 %.

L'attention se porte maintenant sur les données du produit intérieur brut américain pour le deuxième trimestre, où une autre lecture négative répondrait à la définition technique d'une récession, bien que les États-Unis aient leur propre méthode pour en décider.

Les prévisions médianes tablent sur une croissance de 0,5 %, mais l'estimation du PIB de la Fed d'Atlanta, très surveillée, prévoit une baisse de 1,2 %.

L'EURO MANQUE TOUJOURS D'ÉNERGIE

Sur les marchés obligataires, les rendements du Trésor à deux ans se sont stabilisés à 2,990 % après avoir baissé de 6 points de base dans le sillage de la réunion de la Fed. [US/]

Bien que la courbe des taux se soit légèrement pentifiée, elle est restée en grande partie inversée, signe que les investisseurs pensent que le resserrement de la politique conduira à un ralentissement économique et à une baisse de l'inflation.

"Alors que les banques centrales sont toujours en passe de poursuivre leur resserrement cette année, il est de plus en plus probable que le rythme le plus rapide des hausses de taux soit derrière nous", ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une obligation.

"La chute des prix des matières premières, notamment hors gaz naturel européen, devrait proposer un certain soulagement de l'inflation, et l'économie mondiale hors Chine perd de son élan."

Dans les devises, l'indice du dollar s'est maintenu à 106,360 après avoir perdu 0,7 % pendant la nuit, en raison de l'amélioration du sentiment de risque. Il a plongé à 136,18 yens et s'est éloigné de son récent sommet de 139,38.

L'euro a oscillé autour de 1,0200 $, après avoir rebondi de 0,9 % au cours de la nuit, mais fait face à une forte résistance à 1,0278 $.

La monnaie unique doit encore faire face à une crise énergétique, le FMI ayant averti qu'une coupure totale du gaz russe à destination de l'Europe d'ici la fin de l'année pourrait entraîner une croissance économique quasi nulle l'année prochaine.

La Russie a livré moins de gaz à l'Europe cette semaine et a averti de nouvelles coupures à venir, ce qui a fait grimper les prix du gaz et du pétrole au niveau mondial.

Le brut américain a ajouté 54 cents supplémentaires à 97,80 $ le baril, après avoir rebondi de 2,4 % pendant la nuit, tandis que le Brent a gagné 32 cents à 106,94 $. [O/R]

L'or au comptant a progressé de 0,3 % à 1 738 dollars l'once, ayant bénéficié de la baisse du dollar et des rendements obligataires [GOL/].