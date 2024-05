(Ajout des prix de l'or et du pétrole, commentaire au paragraphe 8, mise à jour des prix à 14h50 ET (1850 GMT))

* Le FTSE atteint un niveau record alors que la BoE s'apprête à réduire ses taux d'intérêt.

* Les actions européennes ont également atteint de nouveaux sommets

* Les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis augmentent plus que prévu

NEW YORK/LONDRES, 9 mai (Reuters) - Les Bourses mondiales ont légèrement progressé jeudi, aidées par l'envolée des valeurs européennes et par une hausse plus forte que prévu des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, qui a alimenté les espoirs de baisse des taux d'intérêt, tandis que le dollar s'est replié dans l'attente de données clés sur l'inflation la semaine prochaine.

Le STOXX 600 paneuropéen et le FTSE 100 britannique ont atteint de nouveaux records, augmentant respectivement de 0,19 % et de 0,33 %, après que la Banque d'Angleterre a maintenu ses taux inchangés.

Après une ouverture en demi-teinte à Wall Street, les principaux indices américains ont progressé, de nouveaux signes de ralentissement du marché de l'emploi laissant espérer que la Réserve fédérale pourrait réduire ses taux d'intérêt non seulement une fois cette année, mais deux fois.

Les demandes initiales d'allocations chômage ont augmenté plus que prévu de 22 000 pour atteindre 231 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 4 mai, a indiqué le Département du travail.

"Il s'agit d'une semaine relativement calme, mais les demandes initiales d'allocations de chômage ont été plus faibles. Nous sommes encore clairement dans le régime macroéconomique des "mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles"", a déclaré Matt Miskin, co-responsable de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management à Boston.

"Nous devrons voir si c'est le début d'une tendance. C'est l'un des plus grands bonds que nous ayons vus depuis longtemps."

Selon James Ragan, directeur de la recherche en gestion de patrimoine chez D.A. Davidson à Seattle, la combinaison de bénéfices supérieurs aux prévisions et de la baisse des taux d'intérêt stimule les actions américaines.

"Il y a un sentiment que les estimations agressives des bénéfices pour l'année sont plus réalisables après un premier trimestre plutôt bon", a déclaré M. Ragan. "La Fed a clairement indiqué que le prochain mouvement serait une baisse, c'est juste une question de timing.

L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 0,35 %. À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,76 %, le S&P 500 de 0,43 % et le Nasdaq Composite de 0,29 %.

En Grande-Bretagne, les investisseurs ont accueilli favorablement les indications selon lesquelles de plus en plus de décideurs politiques s'apprêtent à réduire les taux d'intérêt. Deux des neuf décideurs de la BoE, soit un de plus qu'en avril, ont voté en faveur d'une réduction et le gouverneur Andrew Bailey a déclaré qu'il pourrait y en avoir plus que ce que les investisseurs attendent.

La BoE a fait comprendre que les paris sur une première baisse en août pourraient être trop conservateurs en abaissant ses prévisions d'inflation pour deux et trois ans à 1,9 % et 1,6 % - en dessous de son objectif de 2 % - par rapport à ses projections de février de 2,3 % et 1,9 %.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à un panier de six autres monnaies, dont le yen et l'euro, a baissé de 0,25 % à 105,25. L'euro a progressé de 0,32 % à 1,0779 dollar et le yen de 0,03 % à 155,52 dollars.

La livre sterling a rebondi pour se renforcer de 0,21 % à 1,2522 dollar.

Les rendements des bons du Trésor se sont repliés.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 3,6 points de base à 4,447%, tandis que le rendement des bons à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a baissé de 3,4 points de base à 4,8091%.

LES BULLS DANS LE MAGASIN DE CHINE

Au cours de la nuit en Asie, les données commerciales chinoises et certains développements du marché immobilier ont aidé les actions chinoises à poursuivre leur récente surperformance. L'indice MSCI de la Chine, libellé en dollars, a fait un bond de plus de 13 % au cours des deux derniers mois.

Les chiffres des douanes ont montré que les importations chinoises ont augmenté de 8,4 % en avril par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes d'une hausse de 4,8 %, tandis que les exportations ont renoué avec la croissance, conformément aux prévisions, ce qui a stimulé la croissance économique.

Cela a permis aux actions chinoises de renforcer leurs gains antérieurs, les valeurs sûres terminant en hausse de près de 1 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong augmentant de 1,2 %. La nouvelle selon laquelle Hangzhou, métropole de l'est de la Chine, lèvera toutes les restrictions sur l'achat de logements dans le secteur immobilier en difficulté, un pilier essentiel de la demande intérieure, a également stimulé le sentiment.

Les actions du secteur de l'immobilier ont ainsi bondi de 2,5 %.

Sur les autres marchés, le Nikkei japonais a inversé les gains antérieurs pour terminer en baisse de 0,3 %. Le marché australien des actions, riche en ressources, a perdu 1,1 %, tandis que la Corée du Sud a également reculé de 1,2 %.

Le pétrole brut américain a gagné 27 cents à 79,26 dollars le baril et le Brent a gagné 30 cents à 83,88 dollars le baril.

Le prix de l'or a augmenté de plus de 1% après que les nouvelles données sur les demandes d'allocations chômage aient renforcé les paris sur une réduction des taux.

Les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en juin se sont établis à 2 340,30 $ l'once, soit une hausse de 0,8 %.