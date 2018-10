Les actions européennes en hausse, le dollar monte après la Fed

Après un peu plus d'une heure d'échanges, l'indice CAC 40 de la Bourse de Paris gagne 0,45% à 5.168 points. À Francfort, le Dax progresse de 0,51% et à Londres, le FTSE prend 0,31%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,31%, le FTSEurofirst 300 de 0,57% et le Stoxx 600 de 0,44%.

Le compte rendu de la réunion de politique monétaire de septembre de la Réserve fédérale, publié mercredi, a montré que les membres du Federal Open Market Committee (FOMC) avaient décidé à l'unanimité de relever les taux d'un quart de point le mois dernier et qu'ils étaient très majoritairement favorables à la poursuite de la remontée progressive des taux, au risque de susciter de nouvelles critiques du président américain, Donald Trump.

Ces "minutes" ont fait monter les rendements des emprunts d'Etat américains et le dollar tout en faisant baisser Wall Street, un repli des actions américaines qui s'est ensuite propagé à l'Asie.

Les investisseurs continuent par ailleurs de surveiller les débats du Conseil européen de Bruxelles: si la conclusion d'un accord définitif sur les modalités de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne semble toujours hors de portée, on évoque désormais une possible prolongation de la période de transition.

Sur le front du commerce international, les dernières nouvelles ne sont guère encourageantes, qu'il s'agisse de la baisse inattendue des exportations japonaises le mois dernier, la première depuis près de deux ans, ou des propos du Premier ministre chinois soulignant la montée des pressions sur l'économie de son pays.

VALEURS

Sur les Bourses européennes, les publications de résultats montent nettement en cadence et influencent la tendance dans plusieurs secteurs.

A Paris, Carrefour gagne ainsi 7,8%, la plus forte hausse du CAC 40, après l'accélération de ses ventes au troisième trimestre, qui conforte la confiance du groupe dans la transformation en cours. HSBC est en outre passé à l'achat sur la valeur.

Autre rebond notable, celui de Publicis, dont le chiffre d'affaires trimestriel a rassuré après plusieurs mois difficiles. Le titre prend 5,78%. Son concurrent britannique WPP gagne 3,01%.

Le géant suédois des équipements de réseaux Ericsson gagne 4,33% après un bénéfice d'exploitation nettement supérieur aux attentes au troisième trimestre.

A la baisse, le secteur de la construction (-0,99%)souffre de la révision à la baisse des prévisions d'HeidelbergCement, qui chute de 8,33%.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,8%. A l'impact du compte rendu de la Fed, qui ravive les craintes suscitées ces dernières semaines par la remontée des rendements obligataires, sont venus s'ajouter les chiffres mensuels du commerce extérieur japonais, avec une baisse de 1,2% des exportations, la première depuis novembre 2016.

La baisse a été plus marquée encore en Chine, où l'indice SSE Composite de Shanghai a fini en repli de 2,94% et au plus bas depuis fin novembre 2014, à la veille de la publication des chiffres de la croissance chinoise au troisième trimestre.

A WALL STREET

Les principaux indices américains ont terminé dans le rouge une séance irrégulière après la publication du compte rendu de la Réserve fédérale et les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une poursuite du repli.

En clôture, le Dow Jones perdait 0,36%, le Standard & Poor's 500 0,03% et le Nasdaq 0,04%.

La perspective d'une nouvelle hausse des rendements des Treasuries et du dollar a ajouté à la nervosité ambiante, alors que Wall Street n'a effacé qu'une partie des pertes subies la semaine dernière. Le marché était déjà hésitant avant les "minutes", affecté entre autres par les statistiques décevantes des mises en chantier.

Les valeurs financières ont toutefois fini en nette hausse (+0,91%). [.NFR]

TAUX

Les rendements des emprunts d'Etat de référence de la zone euro sont orientés à la hausse, tirés par ceux des Treasuries américains en réaction aux "minutes" de la Fed et avant des adjudications en France et en Espagne.

Le rendement du Bund allemand à dix ans est monté à 0,483%, en hausse de deux points de base sur sa clôture de la veille .

Parallèlement, l'écart de rendements ("spread") entre titres à dix ans allemands et italiens, reste proche des 310 points de base, son plus haut niveau depuis plus d'une semaine.

Sur le marché américain, le rendement des Treasuries à dix ans confirme sa remontée au-dessus de 3,20%, contre moins de 3,15% mercredi avant la publication du compte rendu de la Fed.

CHANGES

Le dollar se stabilise, l'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de référence s'affichant quasi stable après un bond de 0,55% mercredi, sa meilleure séance depuis trois semaines.

L'euro reprend un peu de terrain au billet vert et remonte autour de 1,1510 après être repassé mercredi soir sous le seuil de 1,15.

La livre sterling reste fragilisée par les inquiétudes liées au Brexit en attendant les conclusions du Conseil européen de Bruxelles.

PÉTROLE

Les cours du brut restent orientés à la baisse au lendemain de l'annonce d'une augmentation bien plus forte qu'attendu des stocks aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI), qui a chuté de 3% mercredi et fini sous le seuil de 70 dollars pour la première fois en un mois, se traite autour de 69,70 dollars.

Le Brent oscille pour sa part autour de 80 dollars après un repli de 1,7% la veille.

Les chiffres hebdomadaires des stocks l'emportent ainsi pour l'instant sur les craintes d'une diminution de l'offre et sur les tensions entre l'Occident et l'Arabie saoudite créées par la disparition du journaliste d'opposition Jamal Khashoggi.

(Édité par Blandine Hénault)

par Marc Angrand