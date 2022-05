Les actions européennes grimpent, Powell rassure sur les taux

PARIS, 5 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance jeudi après une série de résultats d'entreprises et le discours de politique monétaire moins restrictif qu'attendu du président de la banque centrale américaine. À Paris, le CAC 40 gagne 2,02% à 6.524,86 points à 08h02 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 1,31% et à Francfort, le Dax avance de 1,92%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,81%, le FTSEurofirst 300 de 1,4% et le Stoxx 600 de 1,4%. La Réserve fédérale a annoncé mercredi soir qu'elle relevait son principal taux d'intérêt d'un demi-point, sa plus forte hausse depuis près de 22 ans, et commencerait le mois prochain à réduire son bilan. Si l'institution a clairement laissé entendre que d'autres hausses de taux suivraient, son président, Jerome Powell, a précisé que des hausses de trois quarts de points n'étaient pas "activement" envisagées par les membres du Federal Open Market Committee (FOMC). Ces déclarations ont rassuré les investisseurs qui redoutaient un resserrement monétaire trop brutal avec pour conséquence un risque de ralentissement économique plus important. Wall Street a gagné près de 3% après ces annonces, le S&P-500 (+2,99%) enregistrant sa plus forte hausse depuis le 18 mai 2020. En Europe, une large majorité de secteurs sont dans le vert: les indices Stoxx de l'énergie , des ressources de base et de la technologie gagnent plus de 2%. Le géant aéronautique Airbus grimpe de 8,17% après avoir publié des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu et relevé son objectif de production de l'A320. Legrand (+3,12%), Stellantis (+3,03%), ArcelorMittal (+4,15%) et Air France-KLM sont en hausse après leurs trimestriels tandis que CGG (-9,59%) chute après des résultats jugés décevants. Société générale gagne 1,43% après des résultats meilleurs qu'attendu et malgré la hausse des provisions sur créances afin de couvrir l'impact éventuel de la guerre en Ukraine. À l'inverse, Crédit agricole abandonne 2,58%, lanterne rouge du CAC, en raison de la forte baisse de son profit trimestriel à la suite d'importantes provisions liées à son exposition à la Russie et à l'Ukraine. À Londres, le groupe pétrolier Shell avance de 3,10% après avoir publié un bénéfice record au premier trimestre, grâce à la hausse des prix du pétrole et du gaz. UniCredit gagne 5,78%, les analystes saluant la confirmation d'un programme de rachat d'actions malgré une forte baisse de bénéfice au premier trimestre. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)